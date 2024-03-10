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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Глава УГКЦ в Нью-Йорке отреагировал на слова Папы Римского о "белом флаге"

Глава УГКЦ в Нью-Йорке отреагировал на слова Папы Римского о "белом флаге"

Киев  •  УНН

10 марта 2024, 13:05  •  5863 просмотра

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Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав твердо заявил, что никто в Украине даже не думает о капитуляции, несмотря на продолжающиеся боевые действия, подчеркнув решимость Украины выстоять и противостоять российскому вторжению.

Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав отреагировал на слова Папы Римского сказав, что никому и в голову не приходит сдаться сообщили в пресс-центре Украинской греко-католической церкви, пишет УНН.

Детали

9 марта Отец и Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав с членами Постоянного Синода помолился вместе с украинцами в храме Святого Юра УГКЦ на Манхэттене в Нью-Йорке.

После того как Глава Церкви совершил Молебен за победу Украины и за мир, он провел встречу с украинской общиной в одном из крупнейших городов США.

Я вам хочу одно сказать от народа из Украины, - обратился Глава УГКЦ к украинцам в Нью-Йорке, - Украина израненная, но непокоренная! [...] Украина измучена, но стоит и выстоит! Поверьте мне, никому и в голову не приходит сдаться, даже там, где сегодня идут боевые действия - послушайте наших людей в Херсоне, Запорожье, Одессе, Харькове, Сумах! Потому что мы знаем, если Украина, не дай Бог, была бы хотя бы частично завоевана - расширится граница смерти. Все вы видели страшные кадры из Бучи. Это было лишь вступление. Они [россияне] так хотели залить кровью весь Киев. Если бы не мужество наших ребят и девушек и странная сила Божья, которая тогда витала над Киевом, наверное, сегодня я бы к вам не приехал

- заявил глава УГКЦ Блаженнейший Святослав. 

Блаженнейший Святослав призвал тех, кто сомневается в способности Украины выстоять, лично посетить страну и убедиться.

Он отметил, что те, кто не верит в победу Украины, могут найти ответы в исповеди, поскольку это указывает на недостаточную веру в Бога, который живет в сердце украинского народа.

Напомним

Папа Франциск призывает к переговорам между Украиной и Россией с целью прекращения войны, используя "белый флаг" как символ прекращения военных действий и достижения перемирия путем дипломатических усилий на пути к справедливому и прочному миру.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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