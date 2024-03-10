Кулеба ответил Папе Римскому: Наш флаг - сине-желтый, и мы не будем поднимать других

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
8 марта 2024, 12:44  •  146554 просмотра

Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
8 марта 2024, 12:31  •  147830 просмотра

В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт

Эксклюзив
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
8 марта 2024, 11:54  •  148676 просмотра

Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах

Эксклюзив
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
8 марта 2024, 11:45  •  191327 просмотра

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
8 марта 2024, 07:29  •  100370 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене

Эксклюзив
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
7 марта 2024, 15:26  •  109746 просмотра

Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня

Эксклюзив
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
7 марта 2024, 11:59  •  111344 просмотра

Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика

Эксклюзив
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
7 марта 2024, 10:52  •  108539 просмотра

Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка

Эксклюзив
Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт
7 марта 2024, 08:44  •  109615 просмотра

Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт

Эксклюзив
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
6 марта 2024, 11:52  •  130876 просмотра

МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт

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Кулеба ответил Папе Римскому: Наш флаг - сине-желтый, и мы не будем поднимать других

Глава МИД Дмитрий Кулеба ответил Папе Франциску на предложение вести переговоры между Украиной и россией под "белым флагом", подчеркнув, что украинцы живут, умирают и побеждают под своим сине-желтым флагом, и призвал Папу не повторять исторических ошибок.

Война •   •  18350 просмотра
Кулеба ответил Папе Римскому: Наш флаг - сине-желтый, и мы не будем поднимать других

Причиной масштабного пожара в районе аэропорта в санкт-петербурге могла быть работа ПВО

Вблизи аэропорта пулково в санкт-петербурге продолжается сильный пожар, вероятно, вызванный тем, что системы ПВО сбили беспилотник. Из-за пожара в аэропорту ограничили полеты самолетов.

Война •   •  19404 просмотра
Причиной масштабного пожара в районе аэропорта в санкт-петербурге могла быть работа ПВО

За неделю в Украине обезврежено более 2700 взрывоопасных предметов

За неделю с 4 по 10 марта в Украине было обнаружено, изъято и обезврежено 2796 взрывоопасных предметов, в основном в Харьковской, Херсонской и Николаевской областях, а также проверена и разминирована территория площадью 2563,61 га.

Война •   •  20606 просмотра
За неделю в Украине обезврежено более 2700 взрывоопасных предметов

НБУ уменьшил объемы продажи валюты почти до годового минимума.

Чистая продажа долларов Национальным банком Украины снизилась до 133,69 млн долларов, что является самым низким показателем за 11 месяцев, поскольку продажа иностранной валюты сократилась более чем вдвое, тогда как покупка осталась на высоком уровне.

Экономика •   •  20412 просмотра
НБУ уменьшил объемы продажи валюты почти до годового минимума.

Погода на 11 марта: в Украине облачно с прояснениями, в некоторых регионах дождь

11 марта в Украине будет облачно с прояснениями, в некоторых регионах дождь, температура днем 0-14° тепла, ночью -9-5° мороза.

Общество •   •  20388 просмотра
Погода на 11 марта: в Украине облачно с прояснениями, в некоторых регионах дождь

Пограничники задержали трех мужчин, которые по горам пробирались в Словакию, и их переправщика

Пограничники задержали группу украинских мужчин, которые пытались нелегально пересечь границу со Словакией, а впоследствии арестовали их переправщика.

Криминал и ЧП •   •  19756 просмотра
Пограничники задержали трех мужчин, которые по горам пробирались в Словакию, и их переправщика

Возле аэропорта санкт-петербурга прогремели взрывы и горит промышленное здание

На юго-западе санкт-петербурга прогремели взрывы, загорелось промышленное здание возле аэропорта.

Война •   •  25786 просмотра
Возле аэропорта санкт-петербурга прогремели взрывы и горит промышленное здание

россия увеличила расходы на информационную войну против Украины - представитель ВСУ

В этом году россия выделила рекордное финансирование на информационную войну и операции против Украины, включая дезинформационные кампании, заказные статьи и усилия, направленные на недопущение получения Украиной оружия.

Война •   •  24960 просмотра
россия увеличила расходы на информационную войну против Украины - представитель ВСУ

Президент Словакии раскритиковала правительство Фицо за подрыв судебной системы и пророссийскую позицию

Президент Словакии Зузана Чапутова раскритиковала премьер-министра Роберта Фицо за его попытки ослабить судебную систему, сотрудничать с россией и подорвать поддержку Украины в российско-украинской войне.

Новости Мира •   •  22819 просмотра
Президент Словакии раскритиковала правительство Фицо за подрыв судебной системы и пророссийскую позицию

Европейские страны НАТО перемещают Patriot в Литву, ближе к границам россии

Страны НАТО проводят ротацию систем противовоздушной обороны, включая системы Patriot, в Литве для усиления обороноспособности Европы в Балтийском регионе в ответ на беспокойство по поводу российской агрессии.

Новости Мира •   •  21748 просмотра
Европейские страны НАТО перемещают Patriot в Литву, ближе к границам россии