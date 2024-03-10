Кулеба ответил Папе Римскому: Наш флаг - сине-желтый, и мы не будем поднимать других

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление Папы Римского Франциска, что Украине и россии следует сесть за стол переговоров "под белым флагом". Об этом он написал в сети Х, передает УНН.

Сильнее всего тот, кто в битве добра со злом становится на сторону добра, а не пытается уравнять их, назвав это "переговорами". Что касается белого флага, то из истории первой половины ХХ века нам известна эта стратегия Ватикана. Призываю не повторять исторических ошибок и последовательно поддерживать Украину и ее народ в справедливой борьбе за собственную жизнь - написал Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что украинцы под сине-желтым флагом живут, умирают и побеждают, и не будут поднимать других флагов.

Наш флаг - сине-желтый. Под ним мы живем, умираем и побеждаем. Мы не будем поднимать других флагов. Мы благодарны Его Святейшеству Папе Франциску за постоянные молитвы за мир и продолжаем надеяться, что после двух лет сокрушительной войны в сердце Европы он найдет возможность совершить Апостольский визит в Украину, чтобы поддержать более миллиона украинцев-католиков, более пяти миллионов греко-католиков, всех христиан и всех украинцев - добавил он.

Напомним

Папа Римский Франциск сделал неожиданное заявление в поддержку переговоров между Украиной и россией о прекращении войны. По его словам, нужно найти мужество поднять "белый флаг".

Глава УГКЦ в Нью-Йорке отреагировал на слова Папы Римского о "белом флаге"