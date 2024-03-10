Після заяв про "білий прапор": глава МЗС Польщі запропонував Папі попросити путіна вивести війська з України
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський припустив, що для рівноваги Папа може закликати росію вивести свої війська з України, що принесло б негайний мир без необхідності переговорів.
Для балансу Папа Римський може закликали росію вивести свої війська з України. Про це заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський на своїй сторінці в Х, пише УНН.
Деталі
У відповідь на слова папи про "білий стяг" польський міністр підкреслив, що перемовини будуть зайвими відразу, як рф виведе війська з України.
А як щодо балансу, заохотити Путіна набратися мужності і вивести свою армію з України? Мир настав би негайно без необхідності переговорів
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Доповнення
Керівник пресслужби Ватикану о.Маттео Бруні, коментуючи слова Папи Франциска про пошук миру для України, сказав, що переговори ніколи не є капітуляцією.
За його словами, Папа Римський закликав усі сторони "створити умови для дипломатичного вирішення в пошуках справедливого й тривалого миру".
Нагадаємо
Вчора, 9 березня, Папа Римський Франциск, говорячи про розв’язану рф війну, заявив, що Україна повинна мати те, що він назвав відвагою "білого прапора" і вести переговори.
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