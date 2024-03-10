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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Після заяв про "білий прапор": глава МЗС Польщі запропонував Папі попросити путіна вивести війська з України

Київ • УНН

 • 105834 перегляди

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський припустив, що для рівноваги Папа може закликати росію вивести свої війська з України, що принесло б негайний мир без необхідності переговорів.

Після заяв про "білий прапор": глава МЗС Польщі запропонував Папі попросити путіна вивести війська з України

Для балансу Папа Римський може закликали росію вивести свої війська з України. Про це заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський на своїй сторінці в Х, пише УНН.

Деталі 

У відповідь на слова папи про "білий стяг" польський міністр підкреслив, що перемовини будуть зайвими відразу, як рф виведе війська з України. 

А як щодо балансу, заохотити Путіна набратися мужності і вивести свою армію з України? Мир настав би негайно без необхідності переговорів

  - наголосив Сікорський, приєднуючи до свого посту фрагмент інтерв’ю Папи Франциска.  

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Доповнення

Керівник пресслужби Ватикану о.Маттео Бруні, коментуючи слова Папи Франциска про пошук миру для України, сказав, що переговори ніколи не є капітуляцією.

За його словами, Папа Римський закликав усі сторони "створити умови для дипломатичного вирішення в пошуках справедливого й тривалого миру".

Нагадаємо

Вчора, 9 березня, Папа Римський Франциск, говорячи про розв’язану рф війну, заявив, що Україна повинна мати те, що він назвав відвагою "білого прапора" і вести переговори.  

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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