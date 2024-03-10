После заявлений о "белом флаге": глава МИД Польши предложил Папе попросить путина вывести войска из Украины

Для баланса Папа Римский может призвали россию вывести свои войска из Украины. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский на своей странице в Х, пишет УНН.

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В ответ на слова папы о "белом флаге" польский министр подчеркнул, что переговоры будут лишними сразу, как рф выведет войска из Украины.

А как насчет баланса, поощрить путина набраться мужества и вывести свою армию из Украины? Мир наступил бы немедленно без необходимости переговоров - подчеркнул Сикорский , присоединяя к своему посту фрагмент интервью Папы Франциска.

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Руководитель пресс-службы Ватикана о.Маттео Бруни, комментируя слова Папы Франциска о поиске мира для Украины, сказал, что переговоры никогда не являются капитуляцией.

По его словам, Папа Римский призвал все стороны "создать условия для дипломатического решения в поисках справедливого и длительного мира".

Напомним,

Вчера, 9 марта, Папа Римский Франциск, говоря о развязанной рф войне, заявил, что Украина должна иметь то, что он назвал отвагой "белого флага" и вести переговоры.

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