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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Нельзя капитулировать перед злом": президент Латвии ответил на заявление Папы о "белом флаге" для Украины

"Нельзя капитулировать перед злом": президент Латвии ответил на заявление Папы о "белом флаге" для Украины

Киев  •  УНН

10 марта 2024, 09:26  •  5825 просмотра

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Президент Латвии Эдгардс Ринкевичс раскритиковал заявление Папы Франциска, который предложил Украине вести переговоры с Россией, заявив, что "нельзя капитулировать перед лицом зла".

Президент Латвии Эдгардс Ринкевичс резко раскритиковал заявление Папы Римского Франциска, который считает, что Украине следует договариваться с рф. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление латвийского президента в соцсети Х.

Детали 

Мое воскресное утреннее высказывание: нельзя капитулировать перед лицом зла, надо бороться с ним и победить его, чтобы зло подняло белый флаг и капитулировало

- говорится в заметке президента Латвии. 

Контекст

Вчера, 9 марта, Папа Римский Франциск, говоря о развязанной рф войне, заявил, что Украина должна иметь то, что он назвал отвагой "белого флага" и вести переговоры.  

Дополнение

Маттео Бруни, директор пресс-центра, объяснил, что Папа Франциск заявил о "белом флаге" выразил надежду на мирное решение конфликта, обращаясь к Украине как к стране, которая всегда была "мученицей".

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что россия обязательно нападет на страны НАТО, если ей удастся победить Украину. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Войнаполитика
latviyaЛатвия
natoNATO
papa-frantsiskПапа Франциск
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
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