"Нельзя капитулировать перед злом": президент Латвии ответил на заявление Папы о "белом флаге" для Украины

Президент Латвии Эдгардс Ринкевичс резко раскритиковал заявление Папы Римского Франциска, который считает, что Украине следует договариваться с рф. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление латвийского президента в соцсети Х.

Детали

Мое воскресное утреннее высказывание: нельзя капитулировать перед лицом зла, надо бороться с ним и победить его, чтобы зло подняло белый флаг и капитулировало - говорится в заметке президента Латвии.

Контекст

Вчера, 9 марта, Папа Римский Франциск, говоря о развязанной рф войне, заявил, что Украина должна иметь то, что он назвал отвагой "белого флага" и вести переговоры.

Дополнение

Маттео Бруни, директор пресс-центра, объяснил, что Папа Франциск заявил о "белом флаге" выразил надежду на мирное решение конфликта, обращаясь к Украине как к стране, которая всегда была "мученицей".

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что россия обязательно нападет на страны НАТО, если ей удастся победить Украину.