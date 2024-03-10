"Не можна капітулювати перед злом": президент Латвії відповів на заяву Папи про "білий прапор" для України
Київ • УНН
Президент Латвії Едгардс Рінкевичс розкритикував заяву Папи Франциска, який запропонував Україні вести переговори з росією, заявивши, що "не можна капітулювати перед обличчям зла".
Президент Латвії Едгардс Рінкевичс різко розкритикував заяву Папи Римського Франциска, який вважає, що Україні слід домовлятись з рф. Про це пише УНН з посиланням на заяву латвійського президента у соцмережі Х.
Деталі
Мій недільний ранковий вислів: не можна капітулювати перед лицем зла, треба боротися з ним і перемогти його, щоб зло підняло білий прапор і капітулювало
Контекст
Вчора, 9 березня, Папа Римський Франциск, говорячи про розв’язану рф війну, заявив, що Україна повинна мати те, що він назвав відвагою "білого прапора" і вести переговори.
Доповнення
Маттео Бруні, директор пресцентру, пояснив, що Папа Франциск заявив про "білий прапор" висловив сподівання на мирне вирішення конфлікту, звертаючись до України як до країни, яка завжди була "мученицею".
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський попередив, що росія обов'язково нападе на країни НАТО, якщо їв вдасть перемогти Україну.