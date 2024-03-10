Зеленский отреагировал на слова Папы о белом флаге для Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
8 марта 2024, 12:44  •  154843 просмотра

Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
8 марта 2024, 12:31  •  153780 просмотра

В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт

Эксклюзив
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
8 марта 2024, 11:54  •  154562 просмотра

Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах

Эксклюзив
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
8 марта 2024, 11:45  •  201770 просмотра

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
8 марта 2024, 07:29  •  100882 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене

Эксклюзив
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
7 марта 2024, 15:26  •  110002 просмотра

Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня

Эксклюзив
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
7 марта 2024, 11:59  •  111558 просмотра

Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика

Эксклюзив
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
7 марта 2024, 10:52  •  108596 просмотра

Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка

Эксклюзив
Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт
7 марта 2024, 08:44  •  109662 просмотра

Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт

Эксклюзив
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
6 марта 2024, 11:52  •  130915 просмотра

МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт

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8 марта 2024, 15:00  •  175324 просмотра
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

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Зеленский отреагировал на слова Папы о белом флаге для Украины

Президент Зеленский раскритиковал предложение Папы относительно переговоров Украины с Россией, заявив, что Церковь должна быть с людьми, которые защищают свою жизнь, а не заниматься "виртуальным посредничеством" издалека.

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Зеленский отреагировал на слова Папы о белом флаге для Украины

В Херсоне прогремела серия взрывов

В Херсоне произошла серия взрывов, когда российские войска обстреляли город с временно оккупированного левого берега.

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В Херсоне прогремела серия взрывов

Главкома ВМФ России отправили в отставку - СМИ

Главнокомандующий Военно-морского флота России адмирал Николай Евменов отправлен в отставку, его заменит командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев, сообщают российские СМИ.

Война •   •  7999 просмотра
Главкома ВМФ России отправили в отставку - СМИ

Зеленский и Макрон обсудили ситуацию на поле боя

Зеленский и Макрон обсудили ситуацию на фронте и результаты Международной конференции в поддержку Украины, состоявшейся в Париже, при этом Зеленский поблагодарил Макрона за оборонный пакет и его лидерство в запуске инициатив в поддержку Украины.

Война •   •  10931 просмотра
Зеленский и Макрон обсудили ситуацию на поле боя

Британская принцесса Кейт опубликовала первое фото после операции

Британская принцесса Кейт, после восстановления после операции на животе, поделилась фотографией со своими тремя детьми, поблагодарив общественность за поддержку и поздравив с Днем матери.

УНН Lite •   •  13902 просмотра
Британская принцесса Кейт опубликовала первое фото после операции

аль-Каида заявила о смерти своего лидера

Лидер международной террористической группировки "Аль-Каида" на Аравийском полуострове Халид бин Умар Батарфи, которого разыскивали США, умер, а его преемником станет Саад бин Атеф аль-Авлаки.

Новости Мира •   •  15083 просмотра
аль-Каида заявила о смерти своего лидера

Из-за российских атак без воды остались 2 тысячи человек в Никопольском районе

россияне атаковали Никопольский район с помощью беспилотников и артиллерии, повредив здания и оставив около 2000 человек без водоснабжения.

Война •   •  18511 просмотра
Из-за российских атак без воды остались 2 тысячи человек в Никопольском районе

Президент Чехии объявил, что собранные 800 тысяч боеприпасов прибудут в Украину через несколько недель

Чешская Республика передаст украинским военным 800 000 единиц артиллерийских боеприпасов в течение нескольких недель, о чем объявил президент Чехии Петр Павел.

Война •   •  20383 просмотра
Президент Чехии объявил, что собранные 800 тысяч боеприпасов прибудут в Украину через несколько недель

Атака дронов на завод в таганроге: Притула говорит, что один из самолетов А-50 критически поврежден

Атака украинского военного беспилотника на авиаремонтный завод в таганроге привела к критическому повреждению одного разведывательного самолета А-50 и, возможно, еще одного самолета.

Война •   •  29179 просмотра
Атака дронов на завод в таганроге: Притула говорит, что один из самолетов А-50 критически поврежден

В Кривом Роге из травматического оружия стреляли в мужчину: он в больнице, полиция проводит расследование

В Покровском районе Кривого Рога мужчина получил ранение от выстрела из травматического оружия и был госпитализирован, полиция работает над установлением и задержанием злоумышленников.

Криминал и ЧП •   •  26334 просмотра
В Кривом Роге из травматического оружия стреляли в мужчину: он в больнице, полиция проводит расследование