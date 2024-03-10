Зеленский отреагировал на слова Папы о белом флаге для Украины

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении прокомментировал слова Папы Римского о переговорах и белом флаге для Украины. В частности глава государства считает, что церковь должна быть с людьми, а не заниматься "виртуальным посредничеством за две с половиной тысячи километров", передает УНН.

Детали

Когда российское зло 24 февраля начало эту войну, все украинцы стали на защиту. Христиане, мусульмане, иудеи - все. Я благодарю каждого украинского капеллана, которые - с армией, в Силах обороны. Там, на передовой. Защищают жизнь и человечность. Поддерживают и молитвой, и разговором, и делом. Вот что такое церковь - с людьми. А не за две с половиной тысячи километров - где-то там заниматься виртуальным посредничеством между тем, кто хочет жить, и тем, кто хочет тебя уничтожить. Я благодарю каждого, кто в Украине и с Украиной делает все для того, чтобы сохранить жизнь, благодарю всех, кто помогает и кто действительно рядом - действиями и молитвами сказал Зеленский.

Контекст

9 марта, Папа Римский Франциск, говоря о развязанной рф войне, заявил, что Украина должна иметь то, что он назвал отвагой "белого флага" и вести переговоры.

Слова Папы вызвали большой резонанс в Европе. Папе ответил президент Латвии и глава МИД Польши.

Кулеба ответил Папе Римскому: Наш флаг - сине-желтый, и мы не будем поднимать других