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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Шольц отверг слова Папы относительно "белого флага"

Шольц отверг слова Папы относительно "белого флага"

Киев  •  УНН

11 марта 2024, 12:29  •  12861 просмотра

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Канцлер Германии Шольц отверг предложение Папы Франциска о "белом флаге" в войне в Украине, утверждая, что Украина защищается от российской агрессии при международной поддержке.

Канцлер Германии Олаф Шольц отверг заявление Папы Римского Франциска о "белом флаге" на войне в Украине, заявил спикер немецкого правительства Штеффен Хебештрайт в понедельник, пишет УНН со ссылкой на Handelsblatt.

Как вы понимаете, канцлер не согласен с Папой в этом вопросе

- заявил представитель правительства Штеффен Хебештрайт в понедельник в Берлине.

"Правда, что Украина защищается от агрессора", - добавил спикер, отметив, что там также получают большую международную поддержку, чтобы иметь возможность защитить себя от агрессивной войны, которая нарушает международное право.

Хебештрайт также отметил, что оценка представителя Ватикана по поводу заявлений Папы была принята во внимание. Пресс-секретарь Ватикана Маттео Бруни в интервью швейцарскому телевидению опроверг сообщения о том, что Папа Римский призвал Украину капитулировать.

Зеленский отреагировал на слова Папы о белом флаге для Украины10 марта 2024, 20:23 • 67551 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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