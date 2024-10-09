Наприкінці тижня Папа Франциск зустрінеться із Зеленським
Київ • УНН
Папа Римський Франциск проведе зустріч з президентом України Володимиром Зеленським 11 жовтня в Римі. Очікується, що під час візиту Зеленський також проведе переговори з прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні.
Цього тижня, 11 жовтня, Папа Римський Франциск зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Про це пише Reuters, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що зустріч очікується на ранок п'ятниці, 11 жовтня. Також очікується, що Зеленський цього тижня під час свого перебування в Римі проведе переговори з прем’єр-міністром Італії Джорджією Мелоні.
Доповнення
Востаннє Франциск бачив українського президента на полях саміту Великої семи (G7) на півдні Італії цього літа.
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