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Наприкінці тижня Папа Франциск зустрінеться із Зеленським

Наприкінці тижня Папа Франциск зустрінеться із Зеленським

Київ • УНН

 • 11161 перегляди

Папа Римський Франциск проведе зустріч з президентом України Володимиром Зеленським 11 жовтня в Римі. Очікується, що під час візиту Зеленський також проведе переговори з прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні.

Цього тижня, 11 жовтня, Папа Римський Франциск зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що зустріч очікується на ранок п'ятниці, 11 жовтня. Також очікується, що Зеленський цього тижня під час свого перебування в Римі проведе переговори з прем’єр-міністром Італії Джорджією Мелоні.

Доповнення

Востаннє Франциск бачив українського президента на полях саміту Великої семи (G7) на півдні Італії цього літа.

Папа Франциск вчергове закликав молитися за Україну07.08.24, 16:37 • 30503 перегляди

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Політика
dzhordzha-meloniДжорджа Мелоні
reutersReuters
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papa-frantsyskПапа Франциск
italiiaІталія
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
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