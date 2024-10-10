Папа Франциск запевнив главу УГКЦ, що "не дасть світові забути про Україну"

Папа Римський Франциск 10 жовтня зустрівся з предстоятелем Української греко-католицької церкви Святославом в Апостольському палаці Ватикану. Він запевнив главу УГКЦ, що й далі підтримуватиме Україну та не дасть світові забути про неї. Про це повідомила пресслужба УГКЦ, передає УНН.

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Папа Франциск пообіцяв Святославу, що й надалі підтримуватиме Україну та задіюватиме всі дипломатичні механізми Святого Престолу для припинення війни в Україні. Папа вказав на необхідність мобілізувати всі зусилля для допомоги Україні напередодні зими та запевнив, що "не дасть світові забути про Україну".

Своєю чергою Святослав вказав, що наразі стоїть важливе завдання - протистояти мілітаризації релігії, яка спостерігається в російській агресії проти України.

Предстоятель УГКЦ подякував Папі за постійну допомогу й посередництво у процесі звільнення полонених, зокрема священників.

Окрему увагу присвятив гуманітарним питанням, зокрема напередодні зими. "росія систематично знищує цивільну інфраструктуру наших міст і сіл, б’є по житлових кварталах. Сьогодні для всіх очевидним є факт, що денацифікація означає знищення українського народу, Україну без українців", - наголосив Святослав.

Також він подякував Папі за його неодноразові засудження ракетних ударів по цивільних об’єктах.

Наприкінці тижня Папа Франциск зустрінеться із Зеленським