Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
Київ • УНН
В рамках ініціативи Bring Kids Back UA вдалося повернути ще 11 українських дітей. Серед врятованих є брати, чий батько загинув через проукраїнську позицію, та вагітна жінка з дитиною.
Україні вдалося повернути ще 11 українських дітей з тимчасово окупованих територій та території рф. Про це повідомив глава ОП Андрій Єрмак, передає УНН.
Сьогодні маємо ще одну хорошу новину — в рамках ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути ще 11 українських дітей з тимчасово окупованих територій та території рф
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За його словами, серед врятованих — двоє братів 10 та 12 років, чий батько загинув після катувань через проукраїнську позицію. Після його смерті мати остаточно вирішила покинути тимчасово окуповану територію разом із синами. Також була евакуйована дворічна дитина разом із вагітною матір’ю. Жінка принципово відмовлялася отримувати російські документи, проте саме через це вона не могла самостійно виїхати з окупації. Уже на підконтрольній території України жінка народила ще одну дитину — в безпечних умовах.
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