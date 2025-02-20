Депутатку держдуми рф та дружину лідера партії судитимуть за депортацію українських дітей

Депутатку держдуми та дружину лідера партії, близьких до керівництва рф, судитимуть за депортацію українських дітей. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

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Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох громадянок рф, наближених до президента держави-агресора, за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України)

Повідомляється, що одна з обвинувачених – депутат державної думи федеральних зборів рф, яка є довіреною особою лідера партії "справедлива росія". Інша – дружина лідера цієї партії.

Слідство вставило, що наприкінці серпня 2022 року вони під виглядом офіційного візиту прибули до окупованого Херсона з метою визначення конкретних дітей для подальшої депортації та оглянули вихованців окупаційного закладу, який був незаконно створений на базі Херсонського обласного будинку дитини