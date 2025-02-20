Депутатку держдуми рф та дружину лідера партії судитимуть за депортацію українських дітей
Київ • УНН
Дві росіянки, наближені до керівництва рф, організували незаконне вивезення двох малолітніх дітей з окупованого Херсона до москви. Одну дитину удочерили та змінили її дані, доля іншої невідома.
Депутатку держдуми та дружину лідера партії, близьких до керівництва рф, судитимуть за депортацію українських дітей. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.
Деталі
Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох громадянок рф, наближених до президента держави-агресора, за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України)
Повідомляється, що одна з обвинувачених – депутат державної думи федеральних зборів рф, яка є довіреною особою лідера партії "справедлива росія". Інша – дружина лідера цієї партії.
Слідство вставило, що наприкінці серпня 2022 року вони під виглядом офіційного візиту прибули до окупованого Херсона з метою визначення конкретних дітей для подальшої депортації та оглянули вихованців окупаційного закладу, який був незаконно створений на базі Херсонського обласного будинку дитини
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Після цього, як повідомляється, за їх організації, двоє малолітніх дітей — 11-місячна дівчинка та майже дворічний хлопчик — були незаконно вивезені до москви під приводом необхідності додаткового медичного обстеження.
Однак слідство встановило, що діти не потребували лікування і не мали медичних показань для такого перевезення. За інформацією слідства, українським дітям видали свідоцтво про народження російського зразка.
Обвинувачена разом зі своїм чоловіком – керівником політичної партії "справедлива росія" удочерили дівчинку та змінили її персональні дані.
Хлопчика віддали до органів опіки через психологічні вади розвитку, його місцезнаходження наразі не відомо.
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