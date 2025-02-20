Депутатку держдуми рф та дружину лідера партії судитимуть за депортацію українських дітей

ukenru
15 березня, 19:03 • 119210 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 178202 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 144320 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 136274 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 115981 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107221 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102697 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 139381 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 133630 перегляди

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:56 • 127997 перегляди

“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Переговори щодо миру в Україні: Курська область, ЗАЕС та окуповані території - ці питання розглядаються, заявив Віткофф

Переговори щодо миру в Україні: Курська область, ЗАЕС та окуповані території - ці питання розглядаються, заявив Віткофф

16 березня, 18:53 • 30010 перегляди
Нічний удар по п'ятиповерхівці в Чернігові: розбір завалів завершено, є постраждала

Нічний удар по п'ятиповерхівці в Чернігові: розбір завалів завершено, є постраждала

16 березня, 19:42 • 21373 перегляди
За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

16 березня, 21:21 • 21943 перегляди
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

16 березня, 22:18 • 32669 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

01:54 • 19433 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 139381 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 138403 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 272675 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 301583 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 237479 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 1879 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 52387 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 110736 перегляди
П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:57 • 133630 перегляди
Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

14 березня, 12:29 • 116143 перегляди
Актуальне
Депутатку держдуми рф та дружину лідера партії судитимуть за депортацію українських дітей

Депутатку держдуми рф та дружину лідера партії судитимуть за депортацію українських дітей

Київ • УНН

 • 24001 перегляди

Дві росіянки, наближені до керівництва рф, організували незаконне вивезення двох малолітніх дітей з окупованого Херсона до москви. Одну дитину удочерили та змінили її дані, доля іншої невідома.

Депутатку держдуми та дружину лідера партії, близьких до керівництва рф, судитимуть за депортацію українських дітей. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Деталі

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох громадянок рф, наближених до президента держави-агресора, за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України)

- йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що одна з обвинувачених – депутат державної думи федеральних зборів рф, яка є довіреною особою лідера партії "справедлива росія". Інша – дружина лідера цієї партії. 

Слідство вставило, що наприкінці серпня 2022 року вони під виглядом офіційного візиту прибули до окупованого Херсона з метою визначення конкретних дітей для подальшої депортації та оглянули вихованців окупаційного закладу, який був незаконно створений на базі Херсонського обласного будинку дитини

- йдеться у повідомленні.

Вдалося повернути восьмеро дітей з тимчасово окупованого Криму06.02.25, 22:22 • 31317 переглядiв

Після цього, як повідомляється, за їх організації, двоє малолітніх дітей — 11-місячна дівчинка та майже дворічний хлопчик — були незаконно вивезені до москви під приводом необхідності додаткового медичного обстеження.

Однак слідство встановило, що діти не потребували лікування і не мали медичних показань для такого перевезення. За інформацією слідства, українським дітям видали свідоцтво про народження російського зразка.

Обвинувачена разом зі своїм чоловіком – керівником політичної партії "справедлива росія" удочерили дівчинку та змінили її персональні дані.

Хлопчика віддали до органів опіки через психологічні вади розвитку, його місцезнаходження наразі не відомо. 

"ворог змінює персональні дані та громадянство": в ЦНС розповіли, як окупанти вивозять українських дітей 19.02.25, 23:26 • 31509 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Кримінал та НПНовини Світу
heneralnyi-prokuror-ukrainyГенеральний прокурор України
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами