Вдалося повернути восьмеро дітей з тимчасово окупованого Криму

У рамках ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути додому вісьмох українських дітей, яких незаконно утримували в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, передає УНН.

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Згідно з інформацією, мами та її восьмеро дітей віком від 5 до 17 років стали жертвами репресивної політики окупантів. Матір, під загрозами і тиском, змусили підписати документи про передачу дітей у дитбудинок. Там вони зазнавали психологічного насильства, їх змушували брати участь у пропагандистських заходах і навіть готували до можливої військової служби.

На щастя, родина, що тривалий час жила під окупацією, змогла повернутися додому. Жінка ухвалила рішення про втечу з Криму, оскільки боялася за майбутнє своїх дітей, особливо старших синів, яких могли примусово мобілізувати до армії ворога.

Нині мама разом із дітьми перебуває на підконтрольній Україні території. Державні установи та волонтери допомагають родині адаптуватися та забезпечити їм належні умови для життя.

Кожна дитина має право на безпечне дитинство, і українська влада продовжує боротьбу за повернення всіх незаконно вивезених дітей додому.

Ще 12 дітей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію - Єрмак