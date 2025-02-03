Ще 12 дітей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію - Єрмак

12 дітей, які перебували під тиском російської окупації, повернулися до України в межах плану Bring Kids Back UA. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, передає УНН.

У рамках ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути додому дванадцятьох дітей, які перебували під тиском російської окупації - повідомив Єрмак.

Він зазначив, що вдалося повернути 16-річну дівчину, яка втратила маму через недбалість окупаційної медицини. Також було повернуто 17-річного підлітка, якому видали повістку до армії рф, а також 8-річну дівчинку, яку намагалися відібрати у батька через відмову отримувати російське громадянство.

Нагадаємо

П’ятеро дітей із окупованих Луганської, Донецької та Херсонської областей повернулися до України в межах плану Bring Kids Back UA.