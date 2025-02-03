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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Еще 12 детей удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию - Ермак

Еще 12 детей удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию - Ермак

Киев  •  УНН

 • 7988 просмотра

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В рамках инициативы Bring Kids Back UA вернули 12 детей с оккупированных территорий. Среди них 16-летняя девушка, которая потеряла мать, и 17-летний подросток, которому выдали повестку в армию рф.

12 детей, которые находились под давлением российской оккупации, вернулись в Украину в рамках плана Bring Kids Back UA. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, передает УНН.

В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA удалось вернуть домой двенадцать детей, которые находились под давлением российской оккупации 

- сообщил Ермак.

Он отметил, что удалось вернуть 16-летнюю девушку, которая потеряла маму из-за халатности оккупационной медицины. Также было возвращено 17-летнего подростка, которому выдали повестку в армию рф, а также 8-летнюю девочку, которую пытались отобрать у отца из-за отказа получать российское гражданство.

Напомним

Пятеро детей из оккупированных Луганской, Донецкой и Херсонской областей вернулись в Украину в рамках плана Bring Kids Back UA.

Павел Башинский

Павел Башинский

ОбществоВойна
andrii-yermakАндрей Ермак
ukrainaУкраина
luhanskЛуганск
donetskДонецк
khersonХерсон

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