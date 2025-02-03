Еще 12 детей удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию - Ермак

12 детей, которые находились под давлением российской оккупации, вернулись в Украину в рамках плана Bring Kids Back UA. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, передает УНН.

В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA удалось вернуть домой двенадцать детей, которые находились под давлением российской оккупации - сообщил Ермак.

Он отметил, что удалось вернуть 16-летнюю девушку, которая потеряла маму из-за халатности оккупационной медицины. Также было возвращено 17-летнего подростка, которому выдали повестку в армию рф, а также 8-летнюю девочку, которую пытались отобрать у отца из-за отказа получать российское гражданство.

Напомним

Пятеро детей из оккупированных Луганской, Донецкой и Херсонской областей вернулись в Украину в рамках плана Bring Kids Back UA.