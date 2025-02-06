Удалось вернуть восемь детей из временно оккупированного Крыма

В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA удалось вернуть домой восьмерых украинских детей, которых незаконно удерживали во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщает Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, передает УНН.

Детали

Согласно информации, мамы и ее восемь детей в возрасте от 5 до 17 лет стали жертвами репрессивной политики оккупантов. Мать, под угрозами и давлением, заставили подписать документы о передаче детей в детдом. Там они подвергались психологическому насилию, их заставляли участвовать в пропагандистских мероприятиях и даже готовили к возможной военной службе.

К счастью, семья, долгое время жившая под оккупацией, смогла вернуться домой. Женщина приняла решение о побеге из Крыма, поскольку боялась за будущее своих детей, особенно старших сыновей, которых могли принудительно мобилизовать в армию врага.

Сейчас мама вместе с детьми находится на подконтрольной Украине территории. Государственные учреждения и волонтеры помогают семье адаптироваться и обеспечить им надлежащие условия для жизни.

Каждый ребенок имеет право на безопасное детство, и украинская власть продолжает борьбу за возвращение всех незаконно вывезенных детей домой.

Еще 12 детей удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию - Ермак