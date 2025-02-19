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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 121950 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

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"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

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15 березня, 12:52 • 117121 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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"ворог змінює персональні дані та громадянство": в ЦНС розповіли, як окупанти вивозять українських дітей

"ворог змінює персональні дані та громадянство": в ЦНС розповіли, як окупанти вивозять українських дітей

Київ • УНН

 • 31509 перегляди

окупанти примусово депортували понад 4000 дітей на навчання до кримських шкіл та 800 до дитсадків. За даними ЦНС, загалом рф незаконно вивезла понад 20 тисяч українських дітей з окупованих територій.

росія продовжує злочинну політику примусової депортації українських дітей з територій України, які були окуповані після повномасштабного вторгнення. Зокрема, понад 4 тисячі дітей були вивезені на навчання в школи окупованого Криму. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.

Деталі

В ЦНС повідомили, що за підтвердженою інформацією, понад 4 тисячі дітей були вивезені на навчання в школи окупованого Криму, ще понад 800 – зараховані до дитячих садків.

Зазначається, що окупанти змушують дітей навчатися за російськими підручниками та впроваджують пропагандистські виховні програми, в яких виправдовують війну рф проти України.

росія грубо порушує норми міжнародного гуманітарного права, яке забороняє агресору депортацію та примусове переміщення дітей. Проте кремль продовжує використовувати методи залякування, маніпуляцій і шантажу, щоб відірвати українських дітей від їхніх родин і зробити частиною власної пропагандистської системи

- йдеться у дописі.

За інформацією ЦНС, загалом рф вже незаконно вивезла понад 20 тисяч українських дітей з ТОТ, а ще 1,5 мільйона залишаються під загрозою депортації.

"Ворог змінює викраденим дітям персональні дані та громадянство, щоб унеможливити їхнє повернення в рідні домівки", - додали в Центрі нацспротиву.

Нагадаємо

Україна повернула 15 дітей в рамках ініціативи Bring Kids Back UA. Серед них багатодітна родина, підлітки з повістками до армії рф та діти з російського притулку, де їх піддавали пропаганді.

росіяни використовують дітей на ТОТ у якості “живого щита”- ЦНС08.02.25, 00:14 • 33964 перегляди

Віта Зеленецька

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