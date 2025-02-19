"ворог змінює персональні дані та громадянство": в ЦНС розповіли, як окупанти вивозять українських дітей

росія продовжує злочинну політику примусової депортації українських дітей з територій України, які були окуповані після повномасштабного вторгнення. Зокрема, понад 4 тисячі дітей були вивезені на навчання в школи окупованого Криму. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.

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В ЦНС повідомили, що за підтвердженою інформацією, понад 4 тисячі дітей були вивезені на навчання в школи окупованого Криму, ще понад 800 – зараховані до дитячих садків.

Зазначається, що окупанти змушують дітей навчатися за російськими підручниками та впроваджують пропагандистські виховні програми, в яких виправдовують війну рф проти України.

росія грубо порушує норми міжнародного гуманітарного права, яке забороняє агресору депортацію та примусове переміщення дітей. Проте кремль продовжує використовувати методи залякування, маніпуляцій і шантажу, щоб відірвати українських дітей від їхніх родин і зробити частиною власної пропагандистської системи - йдеться у дописі.

За інформацією ЦНС, загалом рф вже незаконно вивезла понад 20 тисяч українських дітей з ТОТ, а ще 1,5 мільйона залишаються під загрозою депортації.

"Ворог змінює викраденим дітям персональні дані та громадянство, щоб унеможливити їхнє повернення в рідні домівки", - додали в Центрі нацспротиву.

Нагадаємо

Україна повернула 15 дітей в рамках ініціативи Bring Kids Back UA. Серед них багатодітна родина, підлітки з повістками до армії рф та діти з російського притулку, де їх піддавали пропаганді.

росіяни використовують дітей на ТОТ у якості “живого щита”- ЦНС