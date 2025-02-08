росіяни використовують дітей на ТОТ у якості “живого щита”- ЦНС

На тимчасово окупованих територіях України загарбники використовують цивільні будівлі для розміщення своїх військових. У тому числі в будівлях, де проживають діти. Про це пише Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.

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Зазначається, що окупанти розміщують особовий склад в готелях та санаторіях. В цих же будинках на верхніх поверхах розселяють цивільні родини з дітьми, а на нижчих поверхах розселяють військовослужбовців зс рф.

Прикриватися цивільними вже звична практика для російських військ. Вони системно розміщують військову техніку та особовий склад у спальних районах та поруч із приватними будинками цивільного населення - йдеться у дописі ЦНС.

За інформацією ЦНС, саме там, де окупанти розміщують свою техніку та військових, цивільним заборонено відселятися.

Нагадаємо

російські війська розміщують особовий склад у житлових кварталах Сватового та Сіверськодонецька. Окупанти також встановлюють засоби ППО та РЕБ у населених районах, використовуючи цивільних як живий щит.

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