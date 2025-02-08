росіяни використовують дітей на ТОТ у якості “живого щита”- ЦНС
Київ • УНН
На окупованих територіях загарбники використовують цивільні будівлі для розміщення своїх військових. Російські війська розселяють військовослужбовців на нижніх поверхах, а цивільних з дітьми - на верхніх.
На тимчасово окупованих територіях України загарбники використовують цивільні будівлі для розміщення своїх військових. У тому числі в будівлях, де проживають діти. Про це пише Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.
Деталі
Зазначається, що окупанти розміщують особовий склад в готелях та санаторіях. В цих же будинках на верхніх поверхах розселяють цивільні родини з дітьми, а на нижчих поверхах розселяють військовослужбовців зс рф.
Прикриватися цивільними вже звична практика для російських військ. Вони системно розміщують військову техніку та особовий склад у спальних районах та поруч із приватними будинками цивільного населення
За інформацією ЦНС, саме там, де окупанти розміщують свою техніку та військових, цивільним заборонено відселятися.
Нагадаємо
російські війська розміщують особовий склад у житлових кварталах Сватового та Сіверськодонецька. Окупанти також встановлюють засоби ППО та РЕБ у населених районах, використовуючи цивільних як живий щит.
росія "узаконила" конфіскацію квартир на окупованих територіях: куди підуть відібрані помешкання07.02.25, 21:33 • 25285 переглядiв