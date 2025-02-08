россияне используют детей на ВОТ в качестве "живого щита" - ЦНС

На временно оккупированных территориях Украины захватчики используют гражданские здания для размещения своих военных. В том числе в зданиях, где проживают дети. Об этом пишет Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.

Детали

Отмечается, что оккупанты размещают личный состав в гостиницах и санаториях. В этих же домах на верхних этажах расселяют гражданские семьи с детьми, а на нижних этажах расселяют военнослужащих ВС рф.

Прикрываться гражданскими уже привычная практика для российских войск. Они системно размещают военную технику и личный состав в спальных районах и рядом с частными домами гражданского населения - говорится в заметке ЦНС.

По информации ЦНС, именно там, где оккупанты размещают свою технику и военных, гражданским запрещено отселяться.

Напомним

российские войска размещают личный состав в жилых кварталах Сватово и Северодонецка. Оккупанты также устанавливают средства ПВО и РЭБ в населенных районах, используя гражданских как живой щит.

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