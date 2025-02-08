россияне используют детей на ВОТ в качестве "живого щита" - ЦНС
Киев • УНН
На оккупированных территориях захватчики используют гражданские здания для размещения своих военных. российские войска расселяют военнослужащих на нижних этажах, а гражданских с детьми - на верхних.
На временно оккупированных территориях Украины захватчики используют гражданские здания для размещения своих военных. В том числе в зданиях, где проживают дети. Об этом пишет Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.
Детали
Отмечается, что оккупанты размещают личный состав в гостиницах и санаториях. В этих же домах на верхних этажах расселяют гражданские семьи с детьми, а на нижних этажах расселяют военнослужащих ВС рф.
Прикрываться гражданскими уже привычная практика для российских войск. Они системно размещают военную технику и личный состав в спальных районах и рядом с частными домами гражданского населения
По информации ЦНС, именно там, где оккупанты размещают свою технику и военных, гражданским запрещено отселяться.
Напомним
российские войска размещают личный состав в жилых кварталах Сватово и Северодонецка. Оккупанты также устанавливают средства ПВО и РЭБ в населенных районах, используя гражданских как живой щит.
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