На ТОТ ворог розміщує особовий склад у житлових кварталах, прикриваючись цивільними – Спротив

Російсько-окупаційні війська продовжують використовувати місцеве населення та об’єкти критичної інфраструктури у своїх воєнних цілях. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.

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Зазначається, що цього разу окупанти розміщують особовий склад у житлових кварталах населених пунктів Сватове та Сіверськодонецьк на Луганщині

російсько-окупаційні війська прикриваються мирним населенням, що є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права та звичаїв ведення війни. Крім того, у найбільш населених кварталах окупанти розміщують наземні засоби ППО та створюють додаткові маневрені групи РЕБ, - йдеться у повідомленні.



Центр національного спротиву нагадує: використання місцевого населення та об’єктів критичної інфраструктури у військових цілях є воєнним злочином і злочином проти людяності. Всі винні будуть виявлені та притягнуті до відповідальності.

Нагадаємо

На тимчасово окупованій території Донецької області критично загострилася ситуація з утилізацією відходів. Окупанти не підтримують систему та мобілізували працівників комунальних служб до своєї армії.