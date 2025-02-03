На ТОТ ворог розміщує особовий склад у житлових кварталах, прикриваючись цивільними – Спротив
Київ • УНН
Російські війська розміщують особовий склад у житлових кварталах Сватового та Сіверськодонецька. Окупанти також встановлюють засоби ППО та РЕБ у населених районах, використовуючи цивільних як живий щит.
Російсько-окупаційні війська продовжують використовувати місцеве населення та об’єкти критичної інфраструктури у своїх воєнних цілях. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.
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Зазначається, що цього разу окупанти розміщують особовий склад у житлових кварталах населених пунктів Сватове та Сіверськодонецьк на Луганщині
російсько-окупаційні війська прикриваються мирним населенням, що є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права та звичаїв ведення війни. Крім того, у найбільш населених кварталах окупанти розміщують наземні засоби ППО та створюють додаткові маневрені групи РЕБ,
Центр національного спротиву нагадує: використання місцевого населення та об’єктів критичної інфраструктури у військових цілях є воєнним злочином і злочином проти людяності. Всі винні будуть виявлені та притягнуті до відповідальності.
Нагадаємо
На тимчасово окупованій території Донецької області критично загострилася ситуація з утилізацією відходів. Окупанти не підтримують систему та мобілізували працівників комунальних служб до своєї армії.