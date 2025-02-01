Окупована Донеччина потопає у смітті через провал системи утилізації - ЦНС

На тимчасово окупованій території Донецької області критично загострилася ситуація з утилізацією твердих комунальних відходів. Ворог роками не підтримував працездатність системи і мобілізував до своєї армії працівників галузі. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.

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В ЦНС повідомили, що російська окупаційна адміністрація взагалі не забезпечила нормальне функціонування системи збору та переробки сміття і це викликало зростаюче невдоволення місцевих жителів.

Причини катастрофічного стану з твердих комунальних відходів очевидні - за роки окупації система утилізації відходів вийшла з ладу через повну відсутність належного обслуговування. Ворог не тільки не зміг втримати її штатну працездатність, а тепер і повністю ігнорує виниклих проблем в цій галузі