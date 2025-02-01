Окупована Донеччина потопає у смітті через провал системи утилізації - ЦНС
Київ • УНН
На тимчасово окупованій території Донецької області критично загострилася ситуація з утилізацією відходів. Окупанти не підтримують систему та мобілізували працівників комунальних служб до своєї армії.
На тимчасово окупованій території Донецької області критично загострилася ситуація з утилізацією твердих комунальних відходів. Ворог роками не підтримував працездатність системи і мобілізував до своєї армії працівників галузі. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.
Деталі
В ЦНС повідомили, що російська окупаційна адміністрація взагалі не забезпечила нормальне функціонування системи збору та переробки сміття і це викликало зростаюче невдоволення місцевих жителів.
Причини катастрофічного стану з твердих комунальних відходів очевидні - за роки окупації система утилізації відходів вийшла з ладу через повну відсутність належного обслуговування. Ворог не тільки не зміг втримати її штатну працездатність, а тепер і повністю ігнорує виниклих проблем в цій галузі
За інформацією ЦНС, повна відсутність роздільного збору сміття, брак спеціалізованих підприємств із переробки та хаотичне накопичення відходів призвели до критичного погіршення ситуації у сфері утилізації на ТОТ.
Додатково ситуацію ускладнює гострий брак персоналу в комунальних службах, адже значну частину працівників РОА примусово мобілізувала до своєї злочинної армії
У ЦНС нагадали, що російські загарбники свідомо провокують екологічну катастрофу й одночасно позбавляють регіон робочих рук через примусову мобілізацію до своєї злочинної армії. Це пряме порушення Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.
Нагадаємо
На тимчасово окупованих територіях почали примусово вилучати житло українців які виїхали з ТОТ на підконтрольну Україні територію.
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