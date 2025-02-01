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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупированная Донетчина утопает в мусоре из-за провала системы утилизации - ЦНС

Оккупированная Донетчина утопает в мусоре из-за провала системы утилизации - ЦНС

Киев  •  УНН

 • 8522 просмотра

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На временно оккупированной территории Донецкой области критически обострилась ситуация с утилизацией отходов. Оккупанты не поддерживают систему и мобилизовали работников коммунальных служб в свою армию.

На временно оккупированной территории Донецкой области критически обострилась ситуация с утилизацией твердых коммунальных отходов. Враг годами не поддерживал работоспособность системы и мобилизовал в свою армию работников отрасли. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.

Детали

В ЦНС сообщили, что российская оккупационная администрация вообще не обеспечила нормальное функционирование системы сбора и переработки мусора и это вызвало растущее недовольство местных жителей.

Причины катастрофического состояния по твердым коммунальным отходам очевидны - за годы оккупации система утилизации отходов вышла из строя из-за полного отсутствия надлежащего обслуживания. Враг не только не смог удержать ее штатную работоспособность, а теперь и полностью игнорирует возникшие проблемы в этой области

- пишет ЦНС.

По информации ЦНС, полное отсутствие раздельного сбора мусора, отсутствие специализированных предприятий по переработке и хаотичное накопление отходов привели к критическому ухудшению ситуации в сфере утилизации на ВОТ.

Дополнительно ситуацию осложняет острая нехватка персонала в коммунальных службах, ведь значительную часть работников РОА принудительно мобилизовала в свою преступную армию

- говорится в заметке ЦНС.

В ЦНС напомнили, что российские захватчики сознательно провоцируют экологическую катастрофу и одновременно лишают регион рабочих рук через принудительную мобилизацию в свою преступную армию. Это прямое нарушение Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

Напомним

На временно оккупированных территориях начали принудительно изымать жилье украинцев которые выехали с ВОТ на подконтрольную Украине территорию. 

Оккупанты изменили правила выплаты пенсий на ВОТ с 2025 года30.01.25, 04:21 • 104814 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война

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