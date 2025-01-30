Оккупанты изменили правила выплаты пенсий на ВОТ с 2025 года
Киев • УНН
На оккупированных территориях с 2025 года пенсии будут выплачивать только владельцам российских паспортов. Оккупационные власти используют финансовое давление для принудительной паспортизации населения.
Оккупанты используют пенсии как средство шантажа на ВОТ. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.
Детали
Террористическая страна продолжает усиливать давление на жителей временно оккупированных территорий. С начала 2025 года выплаты пенсий там стали возможными только для тех, кто согласился получить вражеский паспорт.
Финансовое давление стало еще одним инструментом принудительной паспортизации, целью которой является не помощь, а узаконивание оккупации. Людей фактически заставляют отказаться от украинского гражданства, используя страх остаться без средств к существованию.
Вместе с этим оккупационные власти получают доступ к персональным данным граждан, что усиливает контроль и позволяет проводить репрессии. Отсутствие паспорта страны-агрессора фактически лишает жителей ВОТ базовых прав, делая их жизнь еще более зависимой от оккупантов.
На ВОТ захватчики ограничат базовые права украинцев без российских паспортов29.01.25, 01:22 • 27755 просмотров