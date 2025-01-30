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Окупанти змінили правила виплати пенсій на ТОТ з 2025 року

Окупанти змінили правила виплати пенсій на ТОТ з 2025 року

Київ • УНН

 • 105317 перегляди

На окупованих територіях з 2025 року пенсії виплачуватимуть лише власникам російських паспортів. Окупаційна влада використовує фінансовий тиск для примусової паспортизації населення.

Окупанти використовують пенсії як засіб шантажу на ТОТ. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

Деталі

Терористична країна продовжує посилювати тиск на мешканців тимчасово окупованих територій. Від початку 2025 року виплати пенсій там стали можливими лише для тих, хто погодився отримати ворожий паспорт. 

Фінансовий тиск став ще одним інструментом примусової паспортизації, що має на меті не допомогу, а узаконення окупації. Людей фактично змушують відмовитися від українського громадянства, використовуючи страх залишитися без засобів для існування. 

Разом із цим окупаційна влада отримує доступ до персональних даних громадян, що посилює контроль та дозволяє проводити репресії. Відсутність паспорта країни-агресора фактично позбавляє мешканців ТОТ базових прав, роблячи їх життя ще більш залежним від окупантів.

На ТОТ загарбники обмежуть базові права українців без російських паспортів 29.01.25, 01:22 • 30368 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Війна
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