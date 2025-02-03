На ВОТ враг размещает личный состав в жилых кварталах, прикрываясь гражданскими - Сопротивление
Киев • УНН
Российские войска размещают личный состав в жилых кварталах Сватово и Северодонецка. Оккупанты также устанавливают средства ПВО и РЭБ в населенных районах, используя гражданских как живой щит.
Российско-оккупационные войска продолжают использовать местное население и объекты критической инфраструктуры в своих военных целях. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.
Детали
Отмечается, что на этот раз оккупанты размещают личный состав в жилых кварталах населенных пунктов Сватово и Северодонецк Луганской области
российско-оккупационные войска прикрываются мирным населением, что является грубым нарушением норм международного гуманитарного права и обычаев ведения войны. Кроме того, в наиболее населенных кварталах оккупанты размещают наземные средства ПВО и создают дополнительные маневренные группы РЭБ,
Центр национального сопротивления напоминает: использование местного населения и объектов критической инфраструктуры в военных целях является военным преступлением и преступлением против человечности. Все виновные будут выявлены и привлечены к ответственности.
Напомним
На временно оккупированной территории Донецкой области критически обострилась ситуация с утилизацией отходов. Оккупанты не поддерживают систему и мобилизовали работников коммунальных служб в свою армию.