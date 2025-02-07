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россия "узаконила" конфискацию квартир на оккупированных территориях: куда пойдут отобранные помещения

россия "узаконила" конфискацию квартир на оккупированных территориях: куда пойдут отобранные помещения

Киев  •  УНН

 • 2141 просмотра

Оккупанты ввели схему распределения конфискованного у украинцев жилья на ВОТ. 35% квартир передадут в федеральную собственность рф, остальные разделят между "ЛНР" и местными "муниципалитетами".

россияне "узаконили" конфискации квартир на временно оккупированных территориях Украины, отобранных у законных владельцев, с последующим их перераспределением в пользу рфта ее граждан. Об этом информирует УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Детали

Отмечается, что значительную часть этих помещений будут передавать в федеральную собственность россии. И соответственно, такое жилье будет передано участникам войны против Украины и россиянам, которых поощряют переезжать на ВОТ. 

Согласно решениям оккупантов: до 35% конфискованного жилья будет передано в федеральную собственность россии; до 30% останется в собственности "ЛНР"; 35% останутся в распоряжении местных "муниципалитетов"

- говорится в заметке ЦНС.

"Таким образом, москва непосредственно получает часть награбленного имущества, что свидетельствует о реальной цели оккупации - не только военный контроль, но и масштабное хищение ресурсов", - добавили в ЦНС.

Напомним

российские оккупационные власти вводят схему принудительного изъятия квартир украинцев, которые покинули оккупированные территории. Глава оккупационной власти на ТО Донетчины Денис Пушилин заявил о создании "маневренного фонда" из отобранного жилья.

оккупанты "ремонтируют" дороги на ВОТ, чтобы сделать из них военные маршруты - ЦНС31.01.25, 22:32 • 34184 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
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