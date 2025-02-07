россия "узаконила" конфискацию квартир на оккупированных территориях: куда пойдут отобранные помещения

россияне "узаконили" конфискации квартир на временно оккупированных территориях Украины, отобранных у законных владельцев, с последующим их перераспределением в пользу рфта ее граждан. Об этом информирует УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Детали

Отмечается, что значительную часть этих помещений будут передавать в федеральную собственность россии. И соответственно, такое жилье будет передано участникам войны против Украины и россиянам, которых поощряют переезжать на ВОТ.

Согласно решениям оккупантов: до 35% конфискованного жилья будет передано в федеральную собственность россии; до 30% останется в собственности "ЛНР"; 35% останутся в распоряжении местных "муниципалитетов" - говорится в заметке ЦНС.

"Таким образом, москва непосредственно получает часть награбленного имущества, что свидетельствует о реальной цели оккупации - не только военный контроль, но и масштабное хищение ресурсов", - добавили в ЦНС.

Напомним

российские оккупационные власти вводят схему принудительного изъятия квартир украинцев, которые покинули оккупированные территории. Глава оккупационной власти на ТО Донетчины Денис Пушилин заявил о создании "маневренного фонда" из отобранного жилья.

оккупанты "ремонтируют" дороги на ВОТ, чтобы сделать из них военные маршруты - ЦНС