росія "узаконила" конфіскацію квартир на окупованих територіях: куди підуть відібрані помешкання

росіяни "узаконили" конфіскації квартир на тимчасово окупованих територіях України, відібраних у законних власників, з подальшим їх перерозподілом на користь рфта її громадян. Про це інформує УНН з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

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Зазначається, що значну частину цих приміщень передаватимуть у федеральну власність росії. Відповідно, таке житло буде передане учасникам війни проти України та росіянам, яких заохочують переїжджати на ТОТ.

Відповідно до рішень окупантів: до 35% конфіскованого житла буде передано у федеральну власність росії; до 30% залишиться у власності "ЛНР"; 35% залишаться у розпорядженні місцевих "муніципалітетів" - йдеться у дописі ЦНС.

"Таким чином, москва безпосередньо отримує частину награбованого майна, що свідчить про реальну мету окупації – не лише військовий контроль, а й масштабне розкрадання ресурсів", - додали в ЦНС.

Нагадаємо

російська окупаційна влада запроваджує схему примусового вилучення квартир українців, які покинули окуповані території. Очільник окупаційної влади на ТО Донеччини Денис Пушилін заявив про створення "маневреного фонду" з відібраного житла.

окупанти "ремонтують" дороги на ТОТ, щоб зробити з них військові маршрути - ЦНС