окупанти "ремонтують" дороги на ТОТ, щоб зробити з них військові маршрути - ЦНС
Київ • УНН
РОА проводить ремонтні роботи на дорогах тимчасово окупованих територій України. Відновлені автошляхи використовуються для військової логістики, перевезення боєприпасів та техніки.
російська окупаційна адміністрація (РОА) проводить "ремонти" доріг на тимчасово окупованих територіях України для покращення логістики. Ці автошляхи окупанти використовують у військових цілях. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.
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За інформацією ЦНС, головною метою ремонтних робіт окупантами залишається покращення своєї військової логістики, забезпечення перевезення боєприпасів, техніки та особового складу російської армії.
"Відновлені автошляхи" ворог перетворює на військові маршрути
"Окупанти використовують відремонтовані дороги для перекидання своїх військ, підвозу снарядів, пального та інших ресурсів, необхідних для ведення злочинної війни проти України", - додали в ЦНС.
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