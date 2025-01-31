окупанти "ремонтують" дороги на ТОТ, щоб зробити з них військові маршрути - ЦНС

російська окупаційна адміністрація (РОА) проводить "ремонти" доріг на тимчасово окупованих територіях України для покращення логістики. Ці автошляхи окупанти використовують у військових цілях. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.

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За інформацією ЦНС, головною метою ремонтних робіт окупантами залишається покращення своєї військової логістики, забезпечення перевезення боєприпасів, техніки та особового складу російської армії.

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"Окупанти використовують відремонтовані дороги для перекидання своїх військ, підвозу снарядів, пального та інших ресурсів, необхідних для ведення злочинної війни проти України", - додали в ЦНС.

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У 2025 році кремль планує розширити потужності Маріупольського морського порту для вивезення з українських земель не лише збіжжя, а й промислового устаткування.

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