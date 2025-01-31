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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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оккупанты "ремонтируют" дороги на ВОТ, чтобы сделать из них военные маршруты - ЦНС

Киев  •  УНН

 • 6051 просмотра

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РОА проводит ремонтные работы на дорогах временно оккупированных территорий Украины. Восстановленные автодороги используются для военной логистики, перевозки боеприпасов и техники.

российская оккупационная администрация (РОА) проводит "ремонты" дорог на временно оккупированных территориях Украины для улучшения логистики. Эти автодороги оккупанты используют в военных целях. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.

Детали

По информации ЦНС, главной целью ремонтных работ оккупантами остается улучшение своей военной логистики, обеспечение перевозки боеприпасов, техники и личного состава российской армии.

"Восстановленные автодороги" враг превращает в военные маршруты

- говорится в заметке ЦНС.

"Оккупанты используют отремонтированные дороги для переброски своих войск, подвоза снарядов, горючего и других ресурсов, необходимых для ведения преступной войны против Украины", - добавили в ЦНС.

Напомним

В 2025 году кремль планирует расширить мощности Мариупольского морского порта для вывоза с украинских земель не только зерна, но и промышленного оборудования. 

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Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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