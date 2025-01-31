оккупанты "ремонтируют" дороги на ВОТ, чтобы сделать из них военные маршруты - ЦНС
Киев • УНН
РОА проводит ремонтные работы на дорогах временно оккупированных территорий Украины. Восстановленные автодороги используются для военной логистики, перевозки боеприпасов и техники.
российская оккупационная администрация (РОА) проводит "ремонты" дорог на временно оккупированных территориях Украины для улучшения логистики. Эти автодороги оккупанты используют в военных целях. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.
Детали
По информации ЦНС, главной целью ремонтных работ оккупантами остается улучшение своей военной логистики, обеспечение перевозки боеприпасов, техники и личного состава российской армии.
"Восстановленные автодороги" враг превращает в военные маршруты
"Оккупанты используют отремонтированные дороги для переброски своих войск, подвоза снарядов, горючего и других ресурсов, необходимых для ведения преступной войны против Украины", - добавили в ЦНС.
Напомним
В 2025 году кремль планирует расширить мощности Мариупольского морского порта для вывоза с украинских земель не только зерна, но и промышленного оборудования.
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