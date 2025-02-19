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05:23 • 21860 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 124272 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 183641 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147988 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139351 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117625 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108175 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103013 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 142884 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

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Ще 15 українських дітей врятовано з окупації: що з ними робили росіяни

Ще 15 українських дітей врятовано з окупації: що з ними робили росіяни

Київ • УНН

 • 31122 перегляди

Україна повернула 15 дітей в рамках ініціативи Bring Kids Back UA. Серед них багатодітна родина, підлітки з повістками до армії рф та діти з російського притулку, де їх піддавали пропаганді.

Україні вдалось повернути додому ще 15 дітей у рамках ініціативи Bring Kids Back UA. Про це повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак, передає УНН.

Сьогодні маємо чудову новину: 15 дітей вдалось повернути додому у рамках ініціативи Президента України Bring Kids Back UA 

- повідомив Єрмак.

За його словами, серед них – багатодітна родина, де матір відмовилася від російських документів і через це зазнавала постійного тиску з боку окупантів. Її дітей змушували відвідувати пропагандистські навчальні заклади, а за відмову – погрожували. Також повернулися троє підлітків, які отримали повістки до армії рф. Одного з них окупанти викрали з дому та змушували підписати контракт. Двоє малолітніх дітей після втрати матері опинилися в російському притулку, де їх ізолювали від рідних, змушували співати пропагандистські пісні та навчали військовій справі.

З тимчасово окупованих територій повернули ще 8 українських дітей - Єрмак14.02.25, 22:32 • 31087 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

СуспільствоВійна
andrii-yermakАндрій Єрмак
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