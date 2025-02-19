Ще 15 українських дітей врятовано з окупації: що з ними робили росіяни
Київ • УНН
Україна повернула 15 дітей в рамках ініціативи Bring Kids Back UA. Серед них багатодітна родина, підлітки з повістками до армії рф та діти з російського притулку, де їх піддавали пропаганді.
Україні вдалось повернути додому ще 15 дітей у рамках ініціативи Bring Kids Back UA. Про це повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак, передає УНН.
Сьогодні маємо чудову новину: 15 дітей вдалось повернути додому у рамках ініціативи Президента України Bring Kids Back UA
За його словами, серед них – багатодітна родина, де матір відмовилася від російських документів і через це зазнавала постійного тиску з боку окупантів. Її дітей змушували відвідувати пропагандистські навчальні заклади, а за відмову – погрожували. Також повернулися троє підлітків, які отримали повістки до армії рф. Одного з них окупанти викрали з дому та змушували підписати контракт. Двоє малолітніх дітей після втрати матері опинилися в російському притулку, де їх ізолювали від рідних, змушували співати пропагандистські пісні та навчали військовій справі.
З тимчасово окупованих територій повернули ще 8 українських дітей - Єрмак14.02.25, 22:32 • 31087 переглядiв