Ще 15 українських дітей врятовано з окупації: що з ними робили росіяни

Україні вдалось повернути додому ще 15 дітей у рамках ініціативи Bring Kids Back UA. Про це повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак, передає УНН.

Сьогодні маємо чудову новину: 15 дітей вдалось повернути додому у рамках ініціативи Президента України Bring Kids Back UA - повідомив Єрмак.

За його словами, серед них – багатодітна родина, де матір відмовилася від російських документів і через це зазнавала постійного тиску з боку окупантів. Її дітей змушували відвідувати пропагандистські навчальні заклади, а за відмову – погрожували. Також повернулися троє підлітків, які отримали повістки до армії рф. Одного з них окупанти викрали з дому та змушували підписати контракт. Двоє малолітніх дітей після втрати матері опинилися в російському притулку, де їх ізолювали від рідних, змушували співати пропагандистські пісні та навчали військовій справі.

З тимчасово окупованих територій повернули ще 8 українських дітей - Єрмак