Еще 15 украинских детей спасены из оккупации: что с ними делали россияне
Киев • УНН
Украина вернула 15 детей в рамках инициативы Bring Kids Back UA. Среди них многодетная семья, подростки с повестками в армию рф и дети из российского приюта, где их подвергали пропаганде.
Украине удалось вернуть домой еще 15 детей в рамках инициативы Bring Kids Back UA. Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает УНН.
Сегодня имеем замечательную новость: 15 детей удалось вернуть домой в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA
По его словам, среди них - многодетная семья, где мать отказалась от российских документов и поэтому подвергалась постоянному давлению со стороны оккупантов. Ее детей заставляли посещать пропагандистские учебные заведения, а за отказ - угрожали. Также вернулись трое подростков, которые получили повестки в армию рф. Одного из них оккупанты похитили из дома и заставляли подписать контракт. Двое малолетних детей после потери матери оказались в российском приюте, где их изолировали от родных, заставляли петь пропагандистские песни и учили военному делу.
С временно оккупированных территорий вернули еще 8 украинских детей - Ермак14.02.25, 22:32 • 30609 просмотров