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Еще 15 украинских детей спасены из оккупации: что с ними делали россияне

Еще 15 украинских детей спасены из оккупации: что с ними делали россияне

Киев  •  УНН

 • 8651 просмотра

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Украина вернула 15 детей в рамках инициативы Bring Kids Back UA. Среди них многодетная семья, подростки с повестками в армию рф и дети из российского приюта, где их подвергали пропаганде.

Украине удалось вернуть домой еще 15 детей в рамках инициативы Bring Kids Back UA. Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает УНН.

Сегодня имеем замечательную новость: 15 детей удалось вернуть домой в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA 

- сообщил Ермак.

По его словам, среди них - многодетная семья, где мать отказалась от российских документов и поэтому подвергалась постоянному давлению со стороны оккупантов. Ее детей заставляли посещать пропагандистские учебные заведения, а за отказ - угрожали. Также вернулись трое подростков, которые получили повестки в армию рф. Одного из них оккупанты похитили из дома и заставляли подписать контракт. Двое малолетних детей после потери матери оказались в российском приюте, где их изолировали от родных, заставляли петь пропагандистские песни и учили военному делу.

С временно оккупированных территорий вернули еще 8 украинских детей - Ермак14.02.25, 22:32 • 30609 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ОбществоВойна
andrii-yermakАндрей Ермак
ukrainaУкраина

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