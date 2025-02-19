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"враг меняет персональные данные и гражданство": в ЦНС рассказали, как оккупанты вывозят украинских детей

"враг меняет персональные данные и гражданство": в ЦНС рассказали, как оккупанты вывозят украинских детей

Киев  •  УНН

 • 3054 просмотра

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оккупанты принудительно депортировали более 4000 детей на обучение в крымские школы и 800 в детсады. По данным ЦНС, в целом рф незаконно вывезла более 20 тысяч украинских детей с оккупированных территорий.

россия продолжает преступную политику принудительной депортации украинских детей с территорий Украины, которые были оккупированы после полномасштабного вторжения. В частности, более 4 тысяч детей были вывезены на обучение в школы оккупированного Крыма. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.

Детали

В ЦНС сообщили, что по подтвержденной информации, более 4 тысяч детей были вывезены на обучение в школы оккупированного Крыма, еще более 800 - зачислены в детские сады.

Отмечается, что оккупанты заставляют детей учиться по российским учебникам и внедряют пропагандистские воспитательные программы, в которых оправдывают войну рф против Украины.

россия грубо нарушает нормы международного гуманитарного права, которое запрещает агрессору депортацию и принудительное перемещение детей. Однако кремль продолжает использовать методы запугивания, манипуляций и шантажа, чтобы оторвать украинских детей от их семей и сделать частью собственной пропагандистской системы

- говорится в заметке.

По информации ЦНС, в целом рф уже незаконно вывезла более 20 тысяч украинских детей с ВОТ, а еще 1,5 миллиона остаются под угрозой депортации.

"Враг меняет похищенным детям персональные данные и гражданство, чтобы сделать невозможным их возвращение в родные дома", - добавили в Центре нацсопротивления.

Напомним

Украина вернула 15 детей в рамках инициативы Bring Kids Back UA. Среди них многодетная семья, подростки с повестками в армию рф и дети из российского приюта, где их подвергали пропаганде.

россияне используют детей на ВОТ в качестве "живого щита" - ЦНС08.02.25, 00:14 • 33854 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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