"враг меняет персональные данные и гражданство": в ЦНС рассказали, как оккупанты вывозят украинских детей
Киев • УНН
оккупанты принудительно депортировали более 4000 детей на обучение в крымские школы и 800 в детсады. По данным ЦНС, в целом рф незаконно вывезла более 20 тысяч украинских детей с оккупированных территорий.
россия продолжает преступную политику принудительной депортации украинских детей с территорий Украины, которые были оккупированы после полномасштабного вторжения. В частности, более 4 тысяч детей были вывезены на обучение в школы оккупированного Крыма. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.
Детали
В ЦНС сообщили, что по подтвержденной информации, более 4 тысяч детей были вывезены на обучение в школы оккупированного Крыма, еще более 800 - зачислены в детские сады.
Отмечается, что оккупанты заставляют детей учиться по российским учебникам и внедряют пропагандистские воспитательные программы, в которых оправдывают войну рф против Украины.
россия грубо нарушает нормы международного гуманитарного права, которое запрещает агрессору депортацию и принудительное перемещение детей. Однако кремль продолжает использовать методы запугивания, манипуляций и шантажа, чтобы оторвать украинских детей от их семей и сделать частью собственной пропагандистской системы
По информации ЦНС, в целом рф уже незаконно вывезла более 20 тысяч украинских детей с ВОТ, а еще 1,5 миллиона остаются под угрозой депортации.
"Враг меняет похищенным детям персональные данные и гражданство, чтобы сделать невозможным их возвращение в родные дома", - добавили в Центре нацсопротивления.
Напомним
Украина вернула 15 детей в рамках инициативы Bring Kids Back UA. Среди них многодетная семья, подростки с повестками в армию рф и дети из российского приюта, где их подвергали пропаганде.
россияне используют детей на ВОТ в качестве "живого щита" - ЦНС08.02.25, 00:14 • 33854 просмотра