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Депутата госдумы рф и жену лидера партии будут судить за депортацию украинских детей

Депутата госдумы рф и жену лидера партии будут судить за депортацию украинских детей

Киев  •  УНН

 • 440 просмотра

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Две россиянки, приближенные к руководству рф, организовали незаконный вывоз двух малолетних детей из оккупированного Херсона в Москву. Одного ребенка удочерили и изменили его данные, судьба другого неизвестна.

Депутата госдумы и жену лидера партии, близких к руководству рф, будут судить за депортацию украинских детей. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

Прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении двух гражданок рф, приближенных к президенту государства-агрессора, по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 УК Украины)

- говорится в сообщении.

Сообщается, что одна из обвиняемых - депутат государственной думы федерального собрания рф, которая является доверенным лицом лидера партии «справедливая россия». Другая - жена лидера этой партии. 

Следствие вставило, что в конце августа 2022 года они под видом официального визита прибыли в оккупированный Херсон с целью определения конкретных детей для дальнейшей депортации и осмотрели воспитанников оккупационного заведения, которое было незаконно создано на базе Херсонского областного дома ребенка

- говорится в сообщении.

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После этого, как сообщается, по их организации, двое малолетних детей - 11-месячная девочка и почти двухлетний мальчик - были незаконно вывезены в Москву под предлогом необходимости дополнительного медицинского обследования.

Однако следствие установило, что дети не нуждались в лечении и не имели медицинских показаний для такой перевозки. По информации следствия, украинским детям выдали свидетельство о рождении российского образца.

Обвиняемая вместе со своим мужем - руководителем политической партии «справедливая Россия» удочерили девочку и изменили ее персональные данные.

Мальчика отдали в органы опеки из-за психологических недостатков развития, его местонахождение пока не известно. 

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Алина Волянская

Алина Волянская

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