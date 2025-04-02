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Полуфинал Кубка Украины по футболу: определились участники

Киев • УНН

 • 108088 просмотра

В 1/2 Кубка Украины пробились "Буковина", "Шахтер", "Динамо" и "Полесье". Жеребьевка полуфиналов состоится 3 апреля, базовый день проведения матчей - 23 апреля.

Полуфинал Кубка Украины по футболу: определились участники

Сегодня, 2 апреля, определились все четыре участника 1/2 финала Кубка Украины по футболу. В полуфинал попали "Буковина", "Шахтер", "Динамо" и "Полесье", а покинули турнир - "Виктория", "Александрия", "Рух" и "Верес", пишет УНН.

Детали

Стадия четвертьфинала Кубка Украины началась встречей "Буковины" и "Виктории" во вторник, 1 апреля, в Черкассах. "Буковине" благодаря голу Ивана Тищенко удалось выйти вперед уже на 4 минуте поединка. "Виктория" сравняла счет уже после перерыва - мяч в собственные ворота срезал защитник "Буковины" Дмитрий Шинкаренко.

Однако уже под занавес встречи защитник "Буковины" Никита Безуглый вывел свою команду не только вперед, но и в полуфинал турнира - 2:1. Отметим, что это лишь 8 случай в истории турнира, когда команда из Первой лиги вышла в полуфинал.

Остальные матчи стартовали сегодня, 2 апреля. В 14:00 на стадионе "Ника" в Александрии на Кировоградщине встретились местная "Александрия", к которой пожаловал донецкий "Шахтер". Судьбу поединка определил лишь один единственный гол вингера дончан Кевина в овертайме - после розыгрыша штрафного, Судаков отдал на фланг на Кевина, который оказался без опеки, ворвался в штрафную и обводящим ударом попал в дальнюю "девятку" - 1:0 и "горняки" шагают дальше.

Заключительные поединки стартовали в 18:00, в которых львовский "Рух" второй раз за 4 дня встретился дома с киевским "Динамо", а также в Ровно, куда к местному "Вересу" приехало "Полесье".

В матче "Рух" - "Динамо" зрители также не увидели много голов - под занавес первого тайма "Динамо" выбежало в контратаку, Герреро на фланге отдал в центр на Пихаленка, полузащитник ворвался в штрафную, на замахе убрал защитника, и покатил в дальний нижний угол ворот - 1:0 в пользу "Динамо". Такой результат и остался на табло.

Произошел в матче довольно забавный эпизод, когда защитник "Динамо" Максим Дячук, выбивая мяч, попал в ногу стюарду. Что сказал стюард на это можете прочитать по губам.

В матче "Верес" - "Полесье" судьбу поединка решил также один единственный гол форварда "волков", как и в матче "Александрия" - "Шахтер", в дополнительное время - Александр Назаренко выполнил навес в штрафную точно на ногу форварду Батисти, который оторвался от защитника, и точно пробил в нижний угол ворот "Вереса" - 1:0. "Полесье" шагает дальше, а "Верес" покидает турнир.

Также матч зрителям запомнился потасовкой, которая едва не завершилась дракой. Полузащитник "Вереса" Дмитрий Годя придержал руками Назаренко, что не понравилось последнему. Назаренко толкнул своего обидчика в спину, из-за чего на поле началась "заварушка", которую удалось унять за две минуты.

Жеребьевка 1/2 финала турнира сезона-2024/2025 состоится завтра, 3 апреля, (начало - в 14:00). Базовый день проведения полуфиналов - 23 апреля.

Напомним

Футбольный клуб "Реал Мадрид" будет бороться за главный трофей Кубка Испании 2024/2025 против "Барселоны" или "Атлетико" 26 апреля на стадионе Ла Картуха – до того состоялся матч с "Реалом Сосьедад".

Павел Башинский

Павел Башинский

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