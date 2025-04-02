"Реал Мадрид" із Луніним обійшов "Реал Сосьєдад" у півфіналі Кубка Іспанії
Київ • УНН
У півфіналі Кубка Іспанії "Реал Мадрид" з Луніним у складі обійшов "Реал Сосьєдад". Українець провів на полі весь матч, пропустивши 4 м'ячі.
Футбольний клуб "Реал Мадрид" боротиметься за головний трофей Кубка Іспанії 2024/2025 проти "Барселони" чи "Атлетіко" 26 квітня на стадіоні Ла Картуха – до того відбувся матч з "Реалом Сосьєдад".
Про це повідомляє УНН з посиланням на realmadrid.com.
Деталі
Основний час гри завершився з рахунком 4:3, але за результатами овертаймів "Реал Мадрид" забив ще один гол у ворота "Реала Сосьєдад" і вийшов у фінал. При цьому український голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін провів на полі весь час матчу, пропустивши чотири м’ячі. У ворота Луніна голи забили Андер Барренечеа, Давид Алаба (автогол) та Мікель Оярсабаль (дубль).
Нагадаємо
Через непристойну поведінку футболістів мадридського "Реала" під час матчу Ліги Чемпіонів проти "Атлетіко" УЄФА відкрила дисциплінарну справу.