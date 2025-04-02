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"Реал Мадрид" с Луниным обошел "Реал Сосьедад" в полуфинале Кубка Испании

Киев • УНН

 • 5764 просмотра

В полуфинале Кубка Испании "Реал Мадрид" с Луниным в составе обошел "Реал Сосьедад". Украинец провел на поле весь матч, пропустив 4 мяча.

"Реал Мадрид" с Луниным обошел "Реал Сосьедад" в полуфинале Кубка Испании

Футбольный клуб "Реал Мадрид" будет бороться за главный трофей Кубка Испании 2024/2025 против "Барселоны" или "Атлетико" 26 апреля на стадионе Ла Картуха – до того состоялся матч с "Реалом Сосьедад".

Об этом сообщает УНН со ссылкой на realmadrid.com.

Детали

Основное время игры завершилось со счетом 4:3, но по результатам овертаймов "Реал Мадрид" забил еще один гол в ворота "Реала Сосьедад" и вышел в финал. При этом украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин провел на поле все время матча, пропустив четыре мяча. В ворота Лунина голы забили Андер Барренечеа, Давид Алаба (автогол) и Микель Оярсабаль (дубль).

Напомним

Из-за непристойного поведения футболистов мадридского "Реала" во время матча Лиги Чемпионов против "Атлетико" УЕФА открыла дисциплинарное дело.  

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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