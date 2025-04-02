Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

Сьогодні, 2 квітня, визначилися всі чотири учасники 1/2 фіналу Кубку України з футболу. До півфіналу потрапили "Буковина", "Шахтар", "Динамо" та "Полісся", а залишили турнір - "Вікторія", "Олександрія", "Рух" та "Верес", пише УНН.

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Стадія чвертьфіналу Кубка України розпочалась зустріччю "Буковини" та "Вікторії" у вівторок, 1 квітня, у Черкасах. "Буковині" завдяки голу Івана Тищенка вдалося вийти вперед вже на 4 хвилині поєдинку. "Вікторія" зрівняла рахунок вже по перерві - м’яч у власні ворота зрізав захисник "Буковини" Дмитро Шинкаренко.

Проте вже під завісу зустрічі захисник "Буковини" Микита Безуглий вивів свою команду не лише вперед, але й у півфінал турніру - 2:1. Зазначимо, що це лише 8 випадок в історії турніру, коли команда з Першої ліги вийшла до півфіналу.

Решта матчів стартували сьогодні, 2 квітня. О 14:00 на стадіоні "Ніка" в Олександрії на Кіровоградщині зустрілися місцева "Олександрія", до якої завітав донецький "Шахтар". Долю поєдинку визначив лише один єдиний гол вінгера донеччан Кевіна в овертаймі - після розіграшу штрафного, Судаков віддав на фланг на Кевіна, який опинився без опіки, увірвався до штрафного та обвідним ударом поцілив у дальню "дев’ять" - 1:0 і "гірники" крокують далі.

Заключні поєдинки стартували о 18:00, в яких львівський "Рух" вдруге за 4 дні зустрівся вдома з київським "Динамо", а також у Рівному, куди до місцевого "Вереса" приїхало "Полісся".

В матчі "Рух" - "Динамо" глядачі також не побачили багато голів - під завісу першого тайму "Динамо" вибігло в контратаку, Герреро на фланзі віддав в центр на Піхальонка, півзахисник увірвався до штрафного, на замасі прибрав захисника, та покотив у дальній нижній кут воріт - 1:0 на користь "Динамо". Такий результат і залишився на табло.

Стався в матчі доволі кумедний епізод, коли захисник "Динамо" Максим Дячук, вибиваючи м’яч, влучив у ногу стюарду. Що сказав стюард на це можете прочитати по губах.

У матчі "Верес" - "Полісся" долю поєдинку вирішив також один єдиний гол форварда "вовків", як і в матчі "Олександрія" - "Шахтар", у додатковий час - Олександр Назаренко виконав навіс до штрафного точнісінько на ногу форварду Батісті, який відірвався від захисника, та точно пробив у нижній кут воріт "Вереса" - 1:0. "Полісся" крокує далі, а "Верес" залишає турнір.

Також матч глядачам запам’ятався штовханиною, яка ледве не завершилася бійкою. Півзахисник "Вереса" Дмитро Годя притримав руками Назаренка, що не сподобалося останньому. Назаренко штовхнув свого кривдника в спину, через що на полі почалася "заворушка", яку вдалося вгамувати за дві хвилини.

Жеребкування 1/2 фіналу турніру сезону-2024/2025 відбудеться завтра, 3 квітня, (початок — о 14:00). Базовий день проведення півфіналів - 23 квітня.

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