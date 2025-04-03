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Вашингтон Пост

Торговая война США: эксперты объяснили последствия для Украины и самой Америки

Киев • УНН

 • 312791 просмотра

Пошлины США в 10% для Украины несущественны из-за малого объема торговли. Эксперты предупреждают, что экономическая политика Трампа может спровоцировать мировой кризис, особенно для самой Америки.

Торговая война США: эксперты объяснили последствия для Украины и самой Америки

Введение США 10% пошлины для Украины не имеют особого значения. Введенные пошлины очень сильно ударят по американской экономике. Дональд Трамп также действительно может спровоцировать мировой кризис из-за своей экономической политики. Об этом заявили журналисту УНН экономические эксперты Александр Охрименко и Олег Пендзин.

Пошлины для Украины в 10%

Экономист Александр Охрименко, комментируя УНН введение Трампом пошлины для Украины на уровне 10%, заявил, что они для нас никакого значения не имеют. 

Это никак не влияет абсолютно. Мы с США почти не торгуем. Мы единственное, что поставляли в США до войны – чугун. Сейчас мы его немного поставляем, очень мало. Поэтому для нас эти пошлины никакого значения не имеют в априори

- сказал Охрименко.

Он добавил, что американские товары действительно могут подорожать, но в Украине продаются не только американские товары, всегда есть альтернатива.

Исполнительный директор Украинского дискуссионного клуба Олег Пендзин также отметил УНН, что гораздо большая сейчас для Украины проблема – это последствия для безопасности.

На украинский металл 25% уже есть (пошлина – ред.). То, чем на сегодня мы торгуем с США – это меньше, чем с США торгует россия. Когда мы говорим о последствиях для Украины, то в данной ситуации гораздо большая проблема – это последствия для безопасности. Потому что общий объем того чем торгует Украина с США невелик – 2,2-2,5 млрд долл

- сказал Пендзин.

Отсутствие пошлин против рф

Новые пошлины от США не распространяются, в частности, на беларусь и россию.

Министр финансов США Скотт Бессент, комментируя, почему Вашингтон не ввел пошлины на импорт товаров из рф и беларуси, заявил, что Америка не торгует с этими странами, поскольку они находятся под санкциями.

Однако, как пишет Axios, США по-прежнему торгуют с россией больше, чем со странами, такими как Маврикий или Бруней, которые попали в список пошлин Трампа.

Axios отмечает, что стоимость торговли между США и россией резко упала с примерно 35 миллиардов долларов в 2021 году до 3,5 миллиардов долларов в прошлом году из-за санкций, введенных в связи с вторжением россии в Украину. россия попросила Трампа снять некоторые из этих санкций в рамках переговоров о прекращении огня при посредничестве США, которые, как отмечает издание, "в значительной степени зашли в тупик".

Эксперт Пендзин также подчеркнул, что заявление США о том, что они не торгуют с рф – неправда.

"Заявление, что они с россией не торгуют – ложь, на 3 млрд долл. торгуют. Аммиачными удобрениями торгуют, урановыми соединениями", - сказал Пендзин журналисту УНН.

Белый дом объяснил, почему россия не включена в новые пошлины Трампа03.04.25, 08:45 • 5200 просмотров

Последствия для Америки

День введения новых масштабных торговых пошлин в администрации Белого дома провозгласили "Днем освобождения Америки".

Однако экономическая политика Трампа вызывает много вопросов. Сам президент заявлял, что экономика США сталкивается с "переходным периодом", отвлекая беспокойство относительно рисков ее замедления, пишет Bloomberg, отмечая, что его сосредоточенность на тарифах и федеральных сокращениях рабочих мест вызывает рыночные потрясения.

Экономист Александр Охрименко заметил, что проблема Трампа состоит в том, что он хочет вернуть Америку в 50-60 годы.

Действительно, в 50-60 годы Америка была мировым экспортером, но причина была в том, что закончилась Вторая мировая война, Европа была развалена, Советский Союз был закрыт. Эти времена давно закончились и его мысли, что можно таким образом что-то сделать – это абсурд. Он действительно живет прошлым. Окружение Трампа боится "лаять". Он собрал вокруг себя только тех, кто хвалит его. Он нарцисс и очень любит, чтобы его хвалили

- считает Охрименко.

Охрименко подчеркнул, что Трамп действительно может спровоцировать мировой кризис из-за своей экономической политики.

Олег Пендзин также подчеркнул, что введенные пошлины очень сильно ударят по американской экономике.

Заметим, что новые пошлины введены, в частности, для Китая - 34%, ЕС - 20%, Великобритании - 20%. 

"Американская экономика может не дожить до "величия" (о котором заявляет Трамп – ред.) с такими проблемами, потому что введенные пошлины очень сильно ударят по американской экономике. Когда мы говорим об отношениях американцев и китайцев, или Америки и Европы, где товарооборот десятки, сотни миллиардов долларов, то пошлины резко повысят цену на товары в середине США. Торговая война никому ничего положительного не даст. Будут потери в первую очередь для Америки", - пояснил Пендзин.

США вводят новые пошлины: Apple может поднять цены на свою продукцию - NYT03.04.25, 10:05 • 5706 просмотров

Реакция Украины на новые пошлины

Первый вице-премьер-министр - министерша экономики Юлия Свириденко заявила, что введение США пошлин для Украины в размере 10% не является критическим, и Киев уже работает над тем, чтобы условия были лучше.

Свириденко рассказала, что Украина экспортировала в США в 2024 году на $874 млн, из которых $363 приходилось на чугун и еще $112 млн - на трубы. По ее словам, Украина экспортирует в США более 600 различных категорий товаров (очень разных - даже гаечные ключи), из них 65 видов продукции - на сумму более $1 млн.

Реакция партнеров на пошлины трампа

Новые импортные пошлины, объявленные президентом США Дональдом Трампом в среду, вызвали волну критики со стороны торговых партнеров Америки.

Лидеры ряда стран и представители бизнеса заявили о негативных последствиях такого шага для мировой экономики.

Сеул готовится к жестким экономическим вызовам после объявления Соединенными Штатами новых тарифов на импорт.

Китай пообещал нанести ответный удар после того, как президент США Дональд Трамп объявил о новых крупных пошлинах на его экспорт в Соединенные Штаты в рамках его радикального пересмотра столетней американской политики глобальной торговли.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа готова защищать свои интересы в ответ на новые тарифы США, при этом оставаясь открытой к переговорам.

Между тем министр финансов США Скотт Бессент призвал торговых партнеров Соединенных Штатов не принимать ответных мер против нового набора "взаимных" пошлин президента Дональда Трампа.

Белый дом заявил 3 апреля, что Трамп объявляет чрезвычайное положение, чтобы укрепить национальную экономику и конкурентоспособность США.

Bloomberg перед введением новых пошлин предупреждал, что это может в одно мгновение перевернуть глобальную торговую систему, установленную после Второй мировой войны, и создать трудно предсказуемые экономические риски.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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