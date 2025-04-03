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Китай обіцяє відповідь на "залякування" через мита Трампа

Київ • УНН

 • 6860 перегляди

Китай погрожує вжити контрзаходів через нові мита США на китайський імпорт. Трамп збільшив мита до 54% та запровадив додаткові тарифи на азійські країни.

Китай обіцяє відповідь на "залякування" через мита Трампа

Китай пообіцяв завдати удару у відповідь після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про нові великі мита на його експорт до Сполучених Штатів у межах його радикального перегляду столітньої американської політики глобальної торгівлі, пише УНН з посиланням на CNN.

Китай рішуче виступає проти цього і рішуче вживатиме контрзаходів для захисту своїх прав та інтересів

- заявило Міністерство торгівлі Китаю в четвер вранці.

Китайське міністерство розкритикувало цей крок, який є центральним елементом зусиль Трампа щодо зміни правил міжнародної торгівлі, назвавши його "типовою односторонньою практикою залякування", водночас закликавши США скасувати мита та "належним чином вирішити розбіжності зі своїми торговими партнерами через рівноправний діалог".

"Сполучені Штати встановили так звані "взаємні мита" на основі суб'єктивних та односторонніх оцінок, що не відповідає правилам міжнародної торгівлі та завдає серйозної шкоди законним правам та інтересам відповідних сторін", - ідеться у заяві Мінторгівлі Китаю.

Щоб оминути існуючі мита, деякі китайські компанії перемістили виробництво в інші азіатські країни. Але нові мита Трампа на інші азіатські країни, оголошені в середу, вдарять і по Китаю: В'єтнам зіткнеться з митом у 46%, а камбоджійські товари обкладатимуться митом у 49%.

"Я відчуваю велику повагу до глави Сі (Цзіньпіна) Китаю, велику повагу до Китаю, але вони використовували нас у своїх інтересах, - сказав Трамп під час свого приблизно годинного виступу в середу. - Вони чудово розуміють, що відбувається, і вони боротимуться".

Пекін швидко, але помірно відреагував на попередні раунди мит, запроваджених адміністрацією Трампа цього року. Ці заходи у відповідь включали мита у 10% або 15% на певні види палива, а також сільськогосподарські товари, такі як соєві боби, пшениця та курятина.

Він також відточив набір заходів для контролю за експортом, включаючи критично важливі корисні копалини, і націлився на компанії та сектори, які він може використовувати для тиску на американські фірми та інтереси, пише видання.

Тарифи вводяться в складний час для економіки Китаю, що сповільнюється, на тлі того, як останніми тижнями чиновники активізували зусилля зі стимулювання слабкого внутрішнього споживання, готуючись до торгової війни, що розширюється.

Доповнення

Трамп представив 54% тарифів на весь китайський імпорт у США в середу, крок, готовий підштовхнути до серйозного перезавантаження відносин і ескалації торгової війни між двома найбільшими економіками світу.

Заява Трампа в середу додала 34% так званих "взаємних" мит до існуючих 20% мита на весь китайський імпорт у США. Після повернення до влади в січні Трамп вже ввів два раунди додаткових 10% мит на весь китайський імпорт, що, за словами Білого дому, було необхідно для припинення потоку незаконного фентанілу з країни до США.

Китай вимагає від США відмовитися від мит для переговорів02.04.25, 09:58 • 5658 переглядiв

Трамп представив заходи під час виступу в Рожевому саду Білого дому, де він окремо оголосив про додаткові 10% мита на весь імпорт у США та про цілу низку заходів, специфічних для окремих країн, які особливо сильно вдарили по країнах Азії.

Мінімальні мита у 54%, які Трамп ввів проти Китаю, вищі, ніж очікували багато аналітиків, і можуть кардинально змінити відносини між двома економіками після десятиліть взаємозалежності, вказує CNN. За даними уряду США, обсяг торгівлі між двома країнами у 2024 році оцінювався у 582,4 млрд доларів.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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