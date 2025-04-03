Китай обещает ответ на "запугивающие" пошлины Трампа

Китай пообещал нанести ответный удар после того, как президент США Дональд Трамп объявил о новых крупных пошлинах на его экспорт в Соединенные Штаты в рамках его радикального пересмотра столетней американской политики глобальной торговли, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Китай решительно выступает против этого и будет решительно принимать контрмеры для защиты своих прав и интересов - заявило Министерство торговли Китая в четверг утром.

Китайское министерство раскритиковало этот шаг, который является центральным элементом усилий Трампа по изменению правил международной торговли, назвав его "типичной односторонней практикой запугивания", одновременно призвав США отменить пошлины и "должным образом решить разногласия со своими торговыми партнерами через равноправный диалог".

"Соединенные Штаты установили так называемые "взаимные пошлины" на основе субъективных и односторонних оценок, что не соответствует правилам международной торговли и наносит серьезный ущерб законным правам и интересам соответствующих сторон", - говорится в заявлении Минторга Китая.

Чтобы обойти существующие пошлины, некоторые китайские компании переместили производство в другие азиатские страны. Но новые пошлины Трампа на другие азиатские страны, объявленные в среду, ударят и по Китаю: Вьетнам столкнется с пошлиной в 46%, а камбоджийские товары будут облагаться пошлиной в 49%.

"Я испытываю большое уважение к главе Си (Цзиньпину) Китая, большое уважение к Китаю, но они использовали нас в своих интересах, - сказал Трамп во время своего примерно часового выступления в среду. - Они прекрасно понимают, что происходит, и они будут бороться".

Пекин быстро, но умеренно отреагировал на предыдущие раунды пошлин, введенных администрацией Трампа в этом году. Эти ответные меры включали пошлины в 10% или 15% на определенные виды топлива, а также сельскохозяйственные товары, такие как соевые бобы, пшеница и курятина.

Он также отточил набор мер для контроля за экспортом, включая критически важные полезные ископаемые, и нацелился на компании и секторы, которые он может использовать для давления на американские фирмы и интересы, пишет издание.

Пошлины вводятся в сложное время для экономики Китая, которая замедляется, на фоне того, как в последние недели чиновники активизировали усилия по стимулированию слабого внутреннего потребления, готовясь к расширяющейся торговой войне.

Дополнение

Трамп представил 54% тарифов на весь китайский импорт в США в среду, шаг, готовый подтолкнуть к серьезной перезагрузке отношений и эскалации торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира.

Заявление Трампа в среду добавило 34% так называемых "взаимных" пошлин к существующим 20% пошлины на весь китайский импорт в США. После возвращения к власти в январе Трамп уже ввел два раунда дополнительных 10% пошлин на весь китайский импорт, что, по словам Белого дома, было необходимо для прекращения потока незаконного фентанила из страны в США.

Китай требует от США отказаться от пошлин для переговоров

Трамп представил меры во время выступления в Розовом саду Белого дома, где он отдельно объявил о дополнительных 10% пошлины на весь импорт в США и о целом ряде мер, специфических для отдельных стран, которые особенно сильно ударили по странам Азии.

Минимальные пошлины в 54%, которые Трамп ввел против Китая, выше, чем ожидали многие аналитики, и могут кардинально изменить отношения между двумя экономиками после десятилетий взаимозависимости, указывает CNN. По данным правительства США, объем торговли между двумя странами в 2024 году оценивался в 582,4 млрд долларов.