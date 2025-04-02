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Китай требует от США отказаться от пошлин для переговоров

Киев • УНН

 • 5658 просмотра

Ван И заявил, что США должны отменить пошлины на китайские товары, прежде чем обсуждать роль Пекина в фентаниловом кризисе. Китай готов к равноправным консультациям.

Китай требует от США отказаться от пошлин для переговоров

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что США должны отказаться от пошлин, введенных на китайские товары из-за роли Пекина в фентаниловом кризисе, прежде чем начинать какие-либо переговоры по этому вопросу. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали 

"Если американская сторона действительно хочет решить проблему фентанила, то ей следует отменить необоснованное повышение пошлин и провести равноправные консультации с китайской стороной", - заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

Его комментарии прозвучали спустя неделю после того, как союзник президента США Дональда Трампа сенатор Стив Дейнс встретился с китайскими чиновниками и призвал Пекин прекратить поставки ингредиентов для препарата в США в качестве условия для переговоров.

Как сообщает СМИ, фентанил стал горячей точкой в отношениях между США и Китаем, на фоне того, что Трамп обвинил Пекин, что он сделал слишком мало, чтобы остановить ввоз наркотиков и их прекурсоров в США. Китай, в свою очередь, обвинил администрацию Трампа в использовании этой проблемы в качестве предлога для повышения пошлин. В прошлом месяце китайские официальные лица заявили, что США должны сказать Пекину "большое спасибо" за его борьбу с торговлей опиоидами.

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"Если американская сторона продолжит оказывать давление и даже продолжит заниматься шантажом, Китай решительно этому будет противодействовать", - заявил Ван.

Эти заявления он сделал во время визита в москву, где встретился с президентом рф владимиром путиным и министром иностранных дел рф сергеем лавровым. 

Китайский дипломат подтвердил важность китайско-российских отношений и подчеркнул, что Пекин готов играть "конструктивную роль" в мирном урегулировании войны в Украине, в частности сотрудничая со странами Глобального Юга.

Напомним 

Ранее УНН писал, что Китай, Япония и Южная Корея обсудили торговое сотрудничество на фоне пошлин США. 

В частности, во время переговоров три страны выразили заинтересованность в углублении взаимодействия в сфере полупроводников. Япония и Южная Корея рассматривают возможность импорта критического сырья из Китая, тогда как Пекин заинтересован в закупке высокотехнологичных компонентов у своих соседей. 

Алина Волянская

Алина Волянская

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