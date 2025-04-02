Китай вимагає від США відмовитися від мит для переговорів

$41.320.06
44.630.03
ukenru
НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон
19:36 • 14295 перегляди

НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон

Ексклюзив
15:18 • 103399 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
3 квітня, 13:51 • 166500 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі

3 квітня, 13:29 • 105048 перегляди

Грузія скоротила термін безвізу для українців з трьох до одного року

Ексклюзив
3 квітня, 09:14 • 341847 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки

3 квітня, 08:00 • 173003 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

3 квітня, 06:50 • 144483 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
3 квітня, 06:00 • 196027 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 124720 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 108120 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
1 м/с
65 %
753 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 46201 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 158256 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

3 квітня, 13:52 • 36689 перегляди

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 83719 перегляди

"Шедевр": кіностудія прорекламувала епічну адаптацію "Одіссеї" від Нолана

15:47 • 22301 перегляди
Публікації

НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон

19:36 • 14298 перегляди

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 83724 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку
Ексклюзив

15:18 • 103400 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі
Ексклюзив

3 квітня, 13:51 • 166500 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 158260 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джорджа Мелоні

Андрій Сибіга

Олександр Штубб

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Німеччина

Реклама
УНН Lite

Девід Швіммер заявив, що не міг слухати культову пісню з "Друзів", відколи пішов з шоу

16:23 • 19838 перегляди

"Шедевр": кіностудія прорекламувала епічну адаптацію "Одіссеї" від Нолана

15:47 • 22301 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

3 квітня, 13:52 • 36690 перегляди

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 46203 перегляди

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

3 квітня, 10:44 • 135519 перегляди
Актуальне

Старлінк

Шахед-136

The Guardian

YouTube

The Washington Post

Китай вимагає від США відмовитися від мит для переговорів

Київ • УНН

 • 5658 перегляди

Ван Ї заявив, що США повинні скасувати мита на китайські товари, перш ніж обговорювати роль Пекіна у фентаніловій кризі. Китай готовий до рівноправних консультацій.

Китай вимагає від США відмовитися від мит для переговорів

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що США повинні відмовитися від мит, введених на китайські товари через роль Пекіна у фентаніловій кризі, перш ніж розпочинати будь-які переговори з цього питання. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі 

"Якщо американська сторона дійсно хоче вирішити проблему фентанілу, то їй слід скасувати необґрунтоване підвищення мит і провести рівноправні консультації з китайською стороною", - заявив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї.

Його коментарі прозвучали через тиждень після того, як союзник президента США Дональда Трампа сенатор Стів Дейнс зустрівся з китайськими чиновниками та закликав Пекін припинити постачання інгредієнтів для препарату до США як умови для переговорів.

Як повідомляє ЗМІ, фентаніл став гарячою точкою у відносинах між США і Китаєм, на тлі того, що Трамп звинуватив Пекін, що він зробив занадто мало, щоб зупинити ввезення наркотиків і їх прекурсорів в США. Китай, своєю чергою, звинуватив адміністрацію Трампа у використанні цієї проблеми як приводу для підвищення мит. Минулого місяця китайські офіційні особи заявили, що США повинні сказати Пекіну "велике спасибі" за його боротьбу з торгівлею опіоїдами.

Тарифні війни Трампа підштовхнули золото до рекордного максимуму31.03.25, 10:21 • 28352 перегляди

"Якщо американська сторона продовжить чинити тиск і навіть продовжить займатися шантажем, Китай рішуче цьому протидіятиме", - заявив Ван.

Ці заяви він зробив під час візиту до москви, де зустрівся з президентом рф володимиром путіним і міністром закордонних справ рф сергієм лавровим. 

Китайський дипломат підтвердив важливість китайсько-російських відносин і наголосив, що Пекін готовий грати "конструктивну роль" у мирному врегулюванні війни в Україні, зокрема співпрацюючи з країнами Глобального Півдня.

Нагадаємо 

Раніше УНН писав, що Китай, Японія та Південна Корея обговорили торговельну співпрацю на тлі мит США. 

Зокрема, під час переговорів три країни висловили зацікавленість у поглибленні взаємодії у сфері напівпровідників. Японія та Південна Корея розглядають можливість імпорту критичної сировини з Китаю, тоді як Пекін зацікавлений у закупівлі високотехнологічних компонентів у своїх сусідів. 

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Новини Світу
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Південна Корея
Китай
Японія
Сполучені Штати
Bitcoin
$82,324.40
Золото
$3,127.40
Tesla
$269.16
Brent
$69.86
S&P 500
$5,438.02
Газ TTF
$39.20
Ethereum
$1,798.95