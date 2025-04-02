Китай вимагає від США відмовитися від мит для переговорів

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що США повинні відмовитися від мит, введених на китайські товари через роль Пекіна у фентаніловій кризі, перш ніж розпочинати будь-які переговори з цього питання. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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"Якщо американська сторона дійсно хоче вирішити проблему фентанілу, то їй слід скасувати необґрунтоване підвищення мит і провести рівноправні консультації з китайською стороною", - заявив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї.

Його коментарі прозвучали через тиждень після того, як союзник президента США Дональда Трампа сенатор Стів Дейнс зустрівся з китайськими чиновниками та закликав Пекін припинити постачання інгредієнтів для препарату до США як умови для переговорів.

Як повідомляє ЗМІ, фентаніл став гарячою точкою у відносинах між США і Китаєм, на тлі того, що Трамп звинуватив Пекін, що він зробив занадто мало, щоб зупинити ввезення наркотиків і їх прекурсорів в США. Китай, своєю чергою, звинуватив адміністрацію Трампа у використанні цієї проблеми як приводу для підвищення мит. Минулого місяця китайські офіційні особи заявили, що США повинні сказати Пекіну "велике спасибі" за його боротьбу з торгівлею опіоїдами.

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"Якщо американська сторона продовжить чинити тиск і навіть продовжить займатися шантажем, Китай рішуче цьому протидіятиме", - заявив Ван.

Ці заяви він зробив під час візиту до москви, де зустрівся з президентом рф володимиром путіним і міністром закордонних справ рф сергієм лавровим.

Китайський дипломат підтвердив важливість китайсько-російських відносин і наголосив, що Пекін готовий грати "конструктивну роль" у мирному врегулюванні війни в Україні, зокрема співпрацюючи з країнами Глобального Півдня.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що Китай, Японія та Південна Корея обговорили торговельну співпрацю на тлі мит США.

Зокрема, під час переговорів три країни висловили зацікавленість у поглибленні взаємодії у сфері напівпровідників. Японія та Південна Корея розглядають можливість імпорту критичної сировини з Китаю, тоді як Пекін зацікавлений у закупівлі високотехнологічних компонентів у своїх сусідів.