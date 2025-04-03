Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки

Запровадження США 10% мита для України не мають особливого значення. Введені мита дуже сильно вдарять по американській економіці. Дональд Трамп також дійсно може спровокувати світову кризу через свою економічну політику. Про це заявили журналісту УНН економічні експерти Олександр Охріменко та Олег Пендзин.

Мита для України у 10%

Економіст Олександр Охріменко коментуючи УНН введення Трампом мита для України на рівні 10%, заявив, що вони для нас ніякого значення не мають.

Це ніяк не впливає абсолютно. Ми з США майже не торгуємо. Ми єдине, що постачали до США до війни – чугун. Зараз ми його трохи поставляємо, дуже мало. Тому для нас ці мита ніякого значення не мають в апріорі - сказав Охріменко.

Він додав, що американські товари дійсно можуть подорожчати, але в Україні продаються не тільки американські товари, завжди є альтернатива.

Виконавчий директор Українського дискусійного клубу Олег Пендзин також зазначив УНН, що набагато більша наразі для України проблема – це безпекові наслідки.

На український метал 25% вже є (мит – ред.). Те, чим на сьогодні ми торгуємо з США – це менше, ніж з США торгує росія. Коли ми говоримо про наслідки для України, то в даній ситуації набагато більша проблема – це безпекові наслідки. Тому що загальний обсяг того чим торгує Україна з США невеликий – 2,2-2,5 млрд дол - сказав Пендзин.

Відсутність мит проти рф

Нові мита від США не поширюються, зокрема на білорусь та росію.

Міністр фінансів США Скотт Бессент коментуючи, чому Вашингтон не ввів мита на імпорт товарів з рф та білорусі, заявив, що Америка не торгує з цими країнами, оскільки вони перебувають під санкціями.

Проте як пише Axios, США, як і раніше, торгують із росією більше, ніж із країнами, такими як Маврикій чи Бруней, які потрапили до списку мит Трампа.

Axios зазначає, що вартість торгівлі між США та росією різко впала з приблизно 35 мільярдів доларів у 2021 році до 3,5 мільярдів доларів минулого року через санкції, введені у зв'язку із вторгненням росії в Україну. росія попросила Трампа зняти деякі з цих санкцій у межах переговорів про припинення вогню за посередництва США, які, як зауважує видання, "значною мірою зайшли в глухий кут".

Експерт Пендзин також наголосив, що заява США про те, що вони не торгують з рф неправда.

"Заява, що вони з росією не торгують – брехня, на 3 млрд дол. торгують. Аміачними добривами торгують, урановими з’єднаннями", - сказав Пендзин журналісту УНН.

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Наслідки для Америки

День введення нових масштабних торгівельних мит в адміністрації Білого дому проголосили "Днем визволення Америки".

Проте економічна політика Трампа викликає багато запитань. Сам президент заявляв, що економіка США стикається з "перехідним періодом", відвертаючи занепокоєння щодо ризиків її уповільнення, пише Bloomberg, зазначаючи, що його зосередженість на тарифах і федеральних скороченнях робочих місць викликає ринкові потрясіння.

Економіст Олександр Охріменко зауважив, що проблема Трампа полягає в тому, що він хоче повернути Америку в 50-60 роки.

Дійсно у 50-60 роки Америка була світовим експортером, але причина була у тому, що закінчилася Друга світова війна, Європа була розвалена, Радянський Союз був закритий. Ці часи давно закінчилися і його думки, що можна таким чином щось зробити – це абсурд. Він дійсно живе минулим. Оточення Трампа боїться "гавкати". Він зібрав навколо себе тільки тих хто хвалить його. Він нарцис й дуже любить, щоб його хвалили - вважає Охріменко.

Охріменко наголосив, що Трамп дійсно може спровокувати світову кризу через свою економічну політику.

Олег Пендзин також наголосив, що введені мита дуже сильно вдарять по американській економіці.

Зауважимо, що нові мита введені, зокрема для Китаю - 34%, ЄС - 20%, Великої Британії - 20%.

"Американська економіка може не дожити до "величі" (про яку заявляє Трамп – ред.) з такими проблемами, тому що введені мита дуже сильно вдарять по американській економіці. Коли ми говоримо про стосунки американців та китайців, або Америки та Європи, де товарообіг десятки, сотні мільярдів доларів, то мита різко підвищать ціну на товари в середині США. Торгівельна війна нікому нічого позитивного не дасть. Будуть втрати в першу чергу для Америки", - пояснив Пендзин.

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Реакція України на нові мита

Перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що запровадження США мит для України у розмірі 10% не є критичним, і Київ вже працює над тим, щоб умови були кращі.

Свириденко розповіла, що Україна експортувала до США у 2024 році на $874 млн, з яких $363 припадало на чавун і ще $112 млн - на труби. З її слів, Україна експортує до США понад 600 різних категорій товарів (дуже різних - навіть гайкові ключі), з них 65 видів продукції - на суму понад $1 млн.

Реакція партнерів на мита трампа

Нові імпортні мита, оголошені президентом США Дональдом Трампом у середу, викликали хвилю критики з боку торговельних партнерів Америки.

Лідери низки країн та представники бізнесу заявили про негативні наслідки такого кроку для світової економіки.

Сеул готується до жорстких економічних викликів після оголошення Сполученими Штатами нових тарифів на імпорт.

Китай пообіцяв завдати удару у відповідь після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про нові великі мита на його експорт до Сполучених Штатів у межах його радикального перегляду столітньої американської політики глобальної торгівлі.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа готова захищати свої інтереси у відповідь на нові тарифи США, при цьому залишаючись відкритою до переговорів.

Тим часом міністр фінансів США Скотт Бессент закликав торгових партнерів Сполучених Штатів не вживати заходів у відповідь проти нового набору "взаємних" мит президента Дональда Трампа.

Білий дім заявив 3 квітня, що Трамп оголошує надзвичайний стан, аби зміцнити національну економіку та конкурентоспроможність США.

Bloomberg перед запровадженням нових мит попереджав, що це може в одну мить перевернути глобальну торговельну систему, встановлену після Другої світової війни, і створити важко передбачувані економічні ризики.