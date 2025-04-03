Трамп оголосив надзвичайний стан для зміцнення економіки США

Трамп оголошує надзвичайний стан, аби зміцнити національну економіку та конкурентоспроможність США. Про це повідомляє Білий дім, передає УНН.

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Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про введення надзвичайного стану в країні з метою поліпшення економічної ситуації та зміцнення національної безпеки. Відповідно до нового указу, запроваджуються нові тарифи на імпорт товарів, що дозволить підвищити конкурентоспроможність США на міжнародній арені та захистити американських виробників і працівників.

Проблема з постійним торговим дефіцитом, що викликала втрату виробничих потужностей і послаблення оборонної промисловості, стала основною причиною введення нових економічних заходів. Президент Трамп наголосив на необхідності взаємності в торговельних відносинах, заявивши, що США більше не повинні миритися з односторонніми і несправедливими торговими практиками з боку інших країн.

Згідно з указом, буде введено 10% базовий тариф для всіх країн, з додатковими підвищеннями для держав, з якими США мають найбільший торговий дефіцит. Ці заходи набудуть чинності 5 квітня 2025 року. Окремі країни, включаючи Канаду та Мексику, залишаються під дією попередніх угод, зокрема в рамках USMCA.

Президент підкреслив, що такі дії є необхідними для повернення США до економічної незалежності та забезпечення національної безпеки. За його словами, іноземні країни повинні дотримуватися принципу "ставитися до нас так, як ми ставимося до них". Трамп також звернув увагу на проблеми з контрабандними товарами, які наносять збитки економіці та загрожують здоров'ю і безпеці громадян.

Трамп також повідомив, що не буде зупинятися на досягнутому, і в разі потреби, готовий збільшувати тарифи для забезпечення економічної рівноваги та справедливості на міжнародних ринках.

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