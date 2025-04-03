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Трамп объявил чрезвычайное положение для укрепления экономики США

Киев • УНН

 • 11013 просмотра

Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение для улучшения экономики и безопасности США. С 5 апреля 2025 года будет введен 10% базовый тариф на импорт, кроме Канады и Мексики.

Трамп объявил чрезвычайное положение для укрепления экономики США

Трамп объявляет чрезвычайное положение, чтобы укрепить национальную экономику и конкурентоспособность США. Об этом сообщает Белый дом, передает УНН.

Детали

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о введении чрезвычайного положения в стране с целью улучшения экономической ситуации и укрепления национальной безопасности. Согласно новому указу, вводятся новые тарифы на импорт товаров, что позволит повысить конкурентоспособность США на международной арене и защитить американских производителей и работников.

Проблема с постоянным торговым дефицитом, вызвавшая потерю производственных мощностей и ослабление оборонной промышленности, стала основной причиной введения новых экономических мер. Президент Трамп подчеркнул необходимость взаимности в торговых отношениях, заявив, что США больше не должны мириться с односторонними и несправедливыми торговыми практиками со стороны других стран.

Согласно указу, будет введен 10% базовый тариф для всех стран, с дополнительными повышениями для государств, с которыми у США наибольший торговый дефицит. Эти меры вступят в силу 5 апреля 2025 года. Отдельные страны, включая Канаду и Мексику, остаются под действием предыдущих соглашений, в частности в рамках USMCA.

Президент подчеркнул, что такие действия необходимы для возвращения США к экономической независимости и обеспечения национальной безопасности. По его словам, иностранные страны должны придерживаться принципа "относиться к нам так, как мы относимся к ним". Трамп также обратил внимание на проблемы с контрабандными товарами, которые наносят ущерб экономике и угрожают здоровью и безопасности граждан.

Трамп также сообщил, что не будет останавливаться на достигнутом, и в случае необходимости, готов увеличивать тарифы для обеспечения экономического равновесия и справедливости на международных рынках.

Трамп ввел новые пошлины для отдельных стран: полный список02.04.25, 23:46 • 10297 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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