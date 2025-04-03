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Президент Єврокомісії відреагувала на мита США: Європа готова до захисту своїх інтересів, але й відкрита до діалогу

Київ • УНН

 • 4330 перегляди

Урсула фон дер Ляєн заявила про готовність Європи захищати свої інтереси у відповідь на підвищення митних зборів США. Водночас ЄС відкритий до конструктивних переговорів.

Президент Єврокомісії відреагувала на мита США: Європа готова до захисту своїх інтересів, але й відкрита до діалогу

Європа готова захищати свої інтереси у відповідь на нові тарифи США, при цьому залишаючись відкритою до переговорів. Про це повідомляє Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, передає УНН.

Деталі

Урсула фон дер Ляєн висловила стурбованість через нещодавнє підвищення митних зборів, оголошених США, назвавши це серйозним викликом для бізнесу та споживачів по всьому світу.

За її словами, Європейський Союз готовий дати відповідь на ці заходи, підкресливши свою рішучість захищати економічні інтереси та цінності. Проте, президент Єврокомісії також заявила про готовність до діалогу, зазначивши, що Європа прагне не до ескалації конфлікту, а до конструктивних переговорів і співпраці з американськими партнерами.

Загальні тарифи, оголошені США, є серйозним ударом для компаній і споживачів у всьому світі. Європа готова відповісти. Ми завжди будемо захищати наші інтереси та цінності. Ми також готові до співпраці. І переходити від конфронтації до переговорів

- зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення нових митних зборів на імпорт товарів, що сприятиме підвищенню конкурентоспроможності США на світовій арені та захисту американських виробників і працівників.

Трамп ввів нові мита для окремих країн: повний список02.04.25, 23:46 • 10309 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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