Президент Єврокомісії відреагувала на мита США: Європа готова до захисту своїх інтересів, але й відкрита до діалогу

Європа готова захищати свої інтереси у відповідь на нові тарифи США, при цьому залишаючись відкритою до переговорів. Про це повідомляє Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, передає УНН.

Урсула фон дер Ляєн висловила стурбованість через нещодавнє підвищення митних зборів, оголошених США, назвавши це серйозним викликом для бізнесу та споживачів по всьому світу.

За її словами, Європейський Союз готовий дати відповідь на ці заходи, підкресливши свою рішучість захищати економічні інтереси та цінності. Проте, президент Єврокомісії також заявила про готовність до діалогу, зазначивши, що Європа прагне не до ескалації конфлікту, а до конструктивних переговорів і співпраці з американськими партнерами.

Загальні тарифи, оголошені США, є серйозним ударом для компаній і споживачів у всьому світі. Європа готова відповісти. Ми завжди будемо захищати наші інтереси та цінності. Ми також готові до співпраці. І переходити від конфронтації до переговорів