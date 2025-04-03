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Президент Еврокомиссии отреагировала на пошлины США: Европа готова к защите своих интересов, но и открыта к диалогу

Киев • УНН

 • 4272 просмотра

Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности Европы защищать свои интересы в ответ на повышение таможенных пошлин США. В то же время ЕС открыт к конструктивным переговорам.

Президент Еврокомиссии отреагировала на пошлины США: Европа готова к защите своих интересов, но и открыта к диалогу

Европа готова защищать свои интересы в ответ на новые тарифы США, при этом оставаясь открытой к переговорам. Об этом сообщает Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает УНН.

Детали

Урсула фон дер Ляйен выразила обеспокоенность из-за недавнего повышения таможенных сборов, объявленных США, назвав это серьезным вызовом для бизнеса и потребителей по всему миру.

По ее словам, Европейский Союз готов дать ответ на эти меры, подчеркнув свою решимость защищать экономические интересы и ценности. Тем не менее, президент Еврокомиссии также заявила о готовности к диалогу, отметив, что Европа стремится не к эскалации конфликта, а к конструктивным переговорам и сотрудничеству с американскими партнерами.

Общие тарифы, объявленные США, являются серьезным ударом для компаний и потребителей во всем мире. Европа готова ответить. Мы всегда будем защищать наши интересы и ценности. Мы также готовы к сотрудничеству. И переходить от конфронтации к переговорам

- отметила Урсула фон дер Ляйен.

Напомним

Президент США Дональд Трамп объявил о введении новых таможенных сборов на импорт товаров, что будет способствовать повышению конкурентоспособности США на мировой арене и защите американских производителей и работников.

Трамп ввел новые пошлины для отдельных стран: полный список02.04.25, 23:46 • 10268 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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