США вводять нові мита: Apple може підняти ціни на свою продукцію - NYT

США вводять високі мита на товари з В’єтнаму, Індії та Китаю, що суттєво збільшить витрати Apple. Компанія або зазнає фінансових втрат, або підніме ціни на iPhone та інші пристрої. Про це повідомляє The New York Times, пише УНН.

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Згідно із заявою Білого дому, США встановлюють мита у розмірі 46% для В’єтнаму та 26% для Індії. Ці країни стали основними виробничими майданчиками для Apple після того, як компанія почала зменшувати залежність від Китаю через попередні торговельні обмеження.

Запропоновані мита можуть осилити тиск на бізнес Apple. Компанія вже має справу з 20% митами на продукцію, імпортовану з Китаю, де Apple виробляє близько 90% iPhone, що продаються по всьому світу. Трамп сказав, що ставка зросте до 34% відповідно до його нового тарифного плану.

Нові мита є частиною зусиль Трампа з перебудови світової торгівлі за допомогою тарифів для кожної країни, яка стягує мита з американського експорту. Американські торгові чиновники оцінюють, що в Індії тарифна ставка на товари США становить 13,5%, а на сільськогосподарську продукцію - 39%. У В'єтнаму тарифна ставка на товари США становить 8,1%, а на сільськогосподарську продукцію - 17,1%.

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Витрати на "взаємні мита", як їх називає Трамп, можуть поставити бізнес Apple у глухий кут. iPhone, iPad і Apple Watch, які продає компанія, приносять три чверті її майже 400 мільярдів доларів річного доходу. На тлі того, що Трамп заявив, що не дозволить звільнити продукти від мит, Apple доведеться або платити ці мита, що знизить її прибуток, або підвищити ціни на свою продукцію.

За даними Morgan Stanley, мита на iPhone та інші пристрої, імпортовані з Китаю, збільшать річні витрати Apple на 8,5 млрд доларів без будь-яких послаблень з боку адміністрації Трампа. Це скоротить прибуток компанії в наступному році на 0,52 долара за акцію, або близько 7,85 млрд доларів. Це складе приблизно 7% від прибутку наступного року.

Акції Apple впали на 5,7% на вторинному ринку після заяв Трампа.

"Apple візьме ці нові тарифні цифри і вставить їх у створені ними моделі, і протягом декількох годин дізнається, наскільки велика їхня проблема", - сказала Анна-Катріна Шедлецкі, засновниця Instrumental, компанії з Bay Area, яка використовує штучний інтелект для підвищення продуктивності виробництва. Раніше вона працювала в Apple.

Після того, як Трамп вступив на посаду, Тім Кук, генеральний директор Apple, пообіцяв, що Apple інвестує сотні мільярдів доларів в Сполучені Штати. У лютому Apple виконала цю обіцянку, пообіцявши інвестувати в країну 500 мільярдів доларів, причому більша частина цих грошей вже була частиною її планів витрат.

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