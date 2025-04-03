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США вводят новые пошлины: Apple может поднять цены на свою продукцию - NYT

Киев • УНН

 • 5806 просмотра

США вводят высокие пошлины на товары из Вьетнама, Индии и Китая, что увеличит расходы Apple. Компания может поднять цены на iPhone, iPad и Apple Watch или понести финансовые потери.

США вводят новые пошлины: Apple может поднять цены на свою продукцию - NYT

США вводят высокие пошлины на товары из Вьетнама, Индии и Китая, что существенно увеличит расходы Apple. Компания либо понесет финансовые потери, либо поднимет цены на iPhone и другие устройства.  Об этом сообщает The New York Times, пишет УНН.

Детали

Согласно заявлению Белого дома, США устанавливают пошлины в размере 46% для Вьетнама и 26% для Индии. Эти страны стали основными производственными площадками для Apple после того, как компания начала уменьшать зависимость от Китая из-за предыдущих торговых ограничений.

Предложенные пошлины могут оказать давление на бизнес Apple. Компания уже имеет дело с 20% пошлинами на продукцию, импортируемую из Китая, где Apple производит около 90% iPhone, продаваемых по всему миру. Трамп сказал, что ставка вырастет до 34% в соответствии с его новым тарифным планом.

Новые пошлины являются частью усилий Трампа по перестройке мировой торговли с помощью тарифов для каждой страны, которая взимает пошлины с американского экспорта. Американские торговые чиновники оценивают, что в Индии тарифная ставка на товары США составляет 13,5%, а на сельскохозяйственную продукцию - 39%. У Вьетнама тарифная ставка на товары США составляет 8,1%, а на сельскохозяйственную продукцию - 17,1%.

ЕС намерен оштрафовать Apple и Meta – что нарушили техногиганты28.03.25, 12:35 • 24527 просмотров

Затраты на "взаимные пошлины", как их называет Трамп, могут поставить бизнес Apple в тупик. iPhone, iPad и Apple Watch, которые продает компания, приносят три четверти ее почти 400 миллиардов долларов годового дохода. На фоне того, что Трамп заявил, что не позволит освободить продукты от пошлин, Apple придется либо платить эти пошлины, что снизит ее прибыль, либо повысить цены на свою продукцию.

По данным Morgan Stanley, пошлины на iPhone и другие устройства, импортируемые из Китая, увеличат годовые расходы Apple на 8,5 млрд долларов без каких-либо послаблений со стороны администрации Трампа. Это сократит прибыль компании в следующем году на 0,52 доллара за акцию, или около 7,85 млрд долларов. Это составит примерно 7% от прибыли в следующем году.

Акции Apple упали на 5,7% на вторичном рынке после заявлений Трампа.

"Apple возьмет эти новые тарифные цифры и вставит их в созданные ими модели, и в течение нескольких часов узнает, насколько велика их проблема", - сказала Анна-Катрина Шедлецки, основательница Instrumental, компании из Bay Area, которая использует искусственный интеллект для повышения производительности производства. Ранее она работала в Apple.

После того, как Трамп вступил в должность, Тим Кук, генеральный директор Apple, пообещал, что Apple инвестирует сотни миллиардов долларов в Соединенные Штаты. В феврале Apple выполнила это обещание, пообещав инвестировать в страну 500 миллиардов долларов, причем большая часть этих денег уже была частью ее планов расходов.

Китай прорекламировал свой бизнес-потенциал на встрече с Apple, Pfizer и другими американскими компаниями24.03.25, 15:54 • 7555 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

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