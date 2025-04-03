Президент США Дональд Трамп представил пошлину в размере не менее 10% в среду практически для всего мира, за одним заметным исключением: россия. В Белом доме объяснили это в комментариях американским медиа, пишет УНН.

Детали

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт сообщила Axios в среду, что россия была исключена, потому что санкции США уже "исключают любую значимую торговлю".

Чиновник Белого дома сообщил журналистке Жасмин Райт из NOTUS, что россия "не входит в этот список, потому что санкции из-за войны в Украине уже свели торговлю между двумя странами к нулю", отмечает Newsweek.

Однако США по-прежнему торгуют с россией больше, чем со странами, такими как Маврикий или Бруней, которые попали в список пошлин Трампа, отмечает Axios.

Даже отдаленные островные территории, такие как Токелау (население 1500 человек) в южной части Тихого океана и Шпицберген (население 2500 человек) за Полярным кругом – территории Новой Зеландии и Норвегии соответственно – были включены в список пошлин.

Однако Ливитт отметила, что Куба, беларусь и Северная Корея также не были включены, потому что существующие пошлины и санкции в отношении них уже слишком высоки.

Как отмечает Axios, стоимость торговли между США и россией резко упала с примерно 35 миллиардов долларов в 2021 году до 3,5 миллиардов долларов в прошлом году из-за санкций, введенных в связи с вторжением россии в Украину. россия попросила Трампа снять некоторые из этих санкций в рамках переговоров о прекращении огня при посредничестве США, которые, как отмечает издание, "в значительной степени зашли в тупик".

Ранее на этой неделе Трамп пригрозил россии вторичной пошлиной на нефть. Он также сказал, что "разозлился" на российского диктатора владимира путина из-за его недавних комментариев об Украине.

Ливитт отметил, что россия все еще может столкнуться с "дополнительными жесткими санкциями".

Две другие крупные экономики, исключенные из исчерпывающего списка Трампа, - это Канада и Мексика. Ливитт подтвердила, что это произошло потому, что Трамп уже ввел 25% пошлины на обе страны.

Дополнение

Украина, против которой рф развязала войну, столкнется с "взаимной" пошлиной США в объеме 10%.

